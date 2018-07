Auditorium di Roma Concluso l' VIII Congresso del Consiglio Nazionale degli Architetti

De Gregori sfida Roma - il live all'Auditorium : 'E ce vengono pè fame da lontano / Perché Roma vuole dì la capitale / Ma 'n borgata pe' strada che 'n imbuto / Roma vole di' sortanto sei fottuto / Sei fottuto e puro tocca tirà avanti / E li giorni ...

Auditorium - Dosal : “Amo Roma - questa città è il massimo” : Di questi tempi è difficile ascoltare un’appassionata dichiarazione d’amore nei confronti di Roma e dei Romani. Eppure lo spagnolo Josè Dosal, 55 anni, da quasi tre anni amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, che gestisce l’Auditorium Parco della Musica, non ha dubbi: “Roma è il massimo. E la cultura è Roma. Ciò che più mi ha colpito da quando vivo qui è il livello di sensibilità della gente di Roma, la profondità che si ...

Luca Barbarossa : 'Canto la mia città in romanesco. E piace all'Italia'. Il 29 concerto all'Auditorium : Lo confesso, la voglia all'inizio dell'intervista era quella di chiedergli 'passame er sale'. Romanamente, avverbio che - con calembour - definisce Luca Barbarossa: una bella mente romana, una bella ...

Roma - firmato l'accordo per l'area pedonale davanti all'Auditorium : ... in modo da migliorare la fruizione dell'Auditorium e incrementare le attività culturali di fronte al principale spazio della Capitale che ospita concerti, incontri, spettacoli. Una convenzione ...

Life in Siria - scatti di momenti di vita quotidiana 2011-16 in mostra all'Auditorium Parco della Musica di Roma : Teleborsa, - In mostra per tutta l'estate all'Auditorium Parco della Musica di Roma alcune tra le più significative foto pubblicate nel volume Life in Syria, un progetto editoriale che, attraverso gli ...

'Giocajazz' - l'Auditorium di Roma e il progetto musica per i giovani : La musica dell'Auditorium Parco della musica di Roma esce dalle sue mura per regalare ai ragazzi della periferia est della città un progetto di oltre un mese assieme a 'Save the Children Italia', '...

Retape - la Woodstock romana all'Auditorium : Si apre domani al Parco della Musica la seconda delle due date di Retape, la rassegna dedicata alla scena musicale romana, una Woodstock nostrana con giovani talenti emergenti ma anche affermati ...

Renzo Rubino il 21 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma : “Rubinoland” al Teatro Studio il 21 maggio 2018 ore 21:00 Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Custodire” (https://www.youtube.com/watch?v=CXMjXcZD2G0) brano prodotto da Giuliano Sangiorgi, Renzo Rubino presenta un nuovo spettacolo il 21 maggio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli). “Ma vallo a spiegare a tutti che sono del segno dei pesci, innamorato della lentezza, se decido di perdermi mi ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...