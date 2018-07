Audi RS6 Avant | un esemplare raggiunge in autostrada la folle velocità di 386 km h VIDEO

sportfair

: RT @nakamura_mase: #????10???????????? 1 Maserati Granturismo 2 Maserati Coupe 3 Bentley Bentayga 4 Audi RS6 Avant C7 5 Porsche 991or997… - nakamura_mase : RT @nakamura_mase: #????10???????????? 1 Maserati Granturismo 2 Maserati Coupe 3 Bentley Bentayga 4 Audi RS6 Avant C7 5 Porsche 991or997… - AudiBologna : Iniziamo questo lunedì con la nostra rubrica dedicata alle curiosità e alle novità di Audi. Al Volante presenta il… - carsvscarss : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il guidatore di una potentissimaRS6preparata fino a 1.200 CV immortala la suacorsa su un’Autobhan tedesca Il magazine specializzato Top Speed ha pubblicato su youtube unche lascerà tutti gli appassionati di auto a bocca aperta. Il filmato in questione immortala l’interno di una potentissimaRS6sfrecciare asu un’tedesca. La RS6 sfrutta un V8 biturbo da 600 CV, ma l’delè stato elaborato fino ad erogare ben 1.200 Cv scaricati sulla trazione integrale. Nelsi vede la vetturaresempre più elevate, fino a quando il tachimetro digitale segnala ladi 386 km/h. Ricordiamo che su molte Autobahn tedesche non ci sono limiti di, ma il livello raggiunto da questo “missile su ruote” è davvero esagerato e certamente mette in serio rischio la sicurezza del pilota e degli ...