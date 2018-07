Audi - A bordo della e-tron prototipo

trong>bordo

trong>Audi

trong>della

quattroruote

: I ladri sono stati visti scappare a bordo di una #audi - RedazionePW : I ladri sono stati visti scappare a bordo di una #audi - fabiocavagnera : RT @motorionline: La tecnologia a bordo dell'#AudiA1Sportback e l'integrazione con gli smartphone - motorionline : La tecnologia a bordo dell'#AudiA1Sportback e l'integrazione con gli smartphone -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Dopo avervi mostrato le prime immagini ufficiali degli interni, abbiamo potuto salire atrong>, in esclusiva per il nostro Paese, dell'trong> e-. La vettura, pressoché identica alla versione che andrà in produzione vanno definiti solo alcuni dettagli di finiture e materiali anticipa il primo modello full electric dei Quattro anelli, in arrivo alla fine del 2018, di cui troverete altri dettagli sul numero di agosto di Quattroruote. La produzione. Lunga 4,9 m, larga 1,93 e alta 1,61, la nuova Suv è dotatatrong> trazione quattro a controllo eletico e dispone di un sistema di ricarica ultra veloce a 150 kW che garantirà il recupero dell'80% dell'energia in meno di 30 minuti. Verrà prodotta in Belgio, nello stabilimento di Bruxelles, il primo a ottenere la certificazione di sede carbon neutral nel segmento premium, grazie allutilizzo di energie rinnovabili al 95% e di ...