Atletica | Mondiali Under 20 | Armand Duplantis sotto i riflettori Italia a caccia della

Atletica - Diamond League 2018 : Samba secondo uomo sotto i 47”! Lasitskene vola a 2.04 - sfilza di mondiali stagionali a Parigi : A Parigi (Francia) è tornata di scena la Diamond League 2018 di Atletica leggera e la serata si è rivelata particolarmente interessante con grandissime prestazioni. 400 METRI OSTACOLI (maschile) – Abderrahman Samba ha riscritto un pezzetto della storia dell’Atletica leggera. Il qatarino è letteralmente volato e ha stampato un incredibile 46.98, diventando il secondo uomo capace di scendere sotto i 47” sul giro di pista con ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : i convocati dell’Italia. 52 azzurri a Tampere - spiccano Sibilio e Visca : Stefano Baldini, DT del settore giovanile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Under 20 di Atletica leggera che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 10 al 15 luglio. L’Italia sarà presente alla rassegna iridata di categoria con 52 azzurri (26 maschi e 26 femmine). spiccano soprattutto Alessandro Sibilio (vicecampione europeo nei 400 metri ostacoli) ma anche altri medagliati continentali come Carolina Visca (giavellotto), Andrea ...

Atletica – Campionati Mondiali under 20 - ufficializzati i convocati per la rassegna di Tampere : E’ stata ufficializzata la lista dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 di Tampere Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 in programma a Tampere, in Finlandia, da martedì 10 a domenica 15 luglio. L’Italia Team si presenterà alla 17esima edizione della rassegna iridata con 26 ragazzi e 26 ragazze, per un totale ...

Atletica – Campionati Mondiali di corsa in montagna - Rambaldini bis mondiale : Nella rassegna iridata di lunghe distanze a Karpacz, in Polonia, il bresciano Rambaldini replica il successo del 2016. Rampazzo bronzo tra le donne come il team azzurro maschile L’Italia festeggia ancora una vittoria nei Campionati Mondiali di lunghe distanze di corsa in montagna. Per la seconda volta, dopo il successo di due anni fa, conquista il titolo Alessandro Rambaldini che arriva davanti a tutti sul traguardo di Karpacz, in Polonia, al ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : che parata di stelle! Coleman-Baker sfida sui 100m - Lasitskene e Manyonga per volare - quanti Campioni Mondiali : Il Golden Gala non deluderà le aspettative dei tanti appassionati e regalerà una magnifica notte a tutti gli appassionati di Atletica leggera. Giovedì 31 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena una grande classica del calendario internazionale e ai nastri di partenza ci saranno tantissime stelle pronte a illuminare uno scenario unico nell’ambito della Diamond League. Il piatto forte sarà la sfida sui 100 metri con Christian ...

Candidatura L'Aquila Giochi Mondiali Master Atletica 2022 - in città la commissione internazionale : L'Aquila - Siamo giunti alla fase Finale della Candidatura della Città di L’Aquila per i Mondiali Master di atletica leggera del 2022. Visto l’ammissione confermata anche di altre 2 città che sono Göteborg/Svezia e Tampere/Finlandia In data 28 e 29 maggio La commissione internazionale WMA/IAAF composto dal Presidente Mondiale WMA Mr. Perkins (Australia) Mrs. Margit Jungmann (Germania) Vice Presidente Esecutiva WMA e Mr. ...

Atletica - Diamond League 2018 : sfilza di mondiali stagionali a Shanghai - che volo di Manyonga. Lasitskene non trova i 2 metri : A Shanghai (Cina) si è disputata la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati di una serata che ha regalato alcune prestazioni interessanti. 200 metri (femminile) – Ribaltone inatteso sul mezzo giro di pista dove si impone Shaunae Miller-Uibo, Campionessa Olimpica dei 400m e bronzo mondiale sulla distanza. La bahamense ha letteralmente dominato la gara con 0.4 m/s di vento contrario ...

Atletica - mondiali marcia Stano è bronzo - squadra maschile d argento : ROMA - Incredibile finale per i Campionati del Mondo di marcia a squadre di Taicang dove l'Italia Team si esalta con il sorprendente bronzo di Massimo Stano , 1h21:33, e l'argento della formazione ...

Atletica - Mondiali a squadre di marcia 2018 : Massimo Stano scatenato - pazzesco bronzo nella 20km. Vince Ikeda : Massimo Stano è stato letteralmente strepitoso a Taicang (Cina) e contro tutti i pronostici della vigilia ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo sui 20km ai Mondiali a squadre di marcia. Il 26enne pugliese, allenato da Patrizio Parcesepe proprio come Antonella Palmisano (bronzo iridato), ha fatto saltare il banco con una prestazione encomiabile e andata ben oltre le aspettative della vigilia. In 57 anni di storia, soltanto due ...

Atletica - Campionati Mondiali a squadre Taicang - settimo posto per l'Italia nella 50 km maschile : Monopolio cinese nella 'giovane' 50km femminile dominata da Liang Rui in 4h04:36 , un crono che dopo appena nove mesi riscrive di un minuto e mezzo il record del mondo della portoghese Ines ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : Maria Gonzalez domina la 20km - Eleonora Giorgi stupenda quinta. Palmisano in difficoltà : Maria Guadalupe Gonzalez ha confermato il pronostico della vigilia e ha vinto la 20km femminile ai Mondiali a squadre di marcia. A Taicang (Cina) la messicana si è confermata la marciatrice più in forma del momento dopo aver già vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2017. La 29enne si è imposta con il tempo di 1h26:38: decisiva la micidiale progressione messa in atto negli ultimi cinque chilometri grazie alla quale ha ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : Liang Rui firma il record del mondo della 50 km! Tripletta Giappone al maschile : Nella notte sono iniziati a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. Spazio alle due 50 chilometri in attesa delle gare sui 20 chilometri che si disputeranno tra stamattina e stanotte. La cinese Liang Rui si è imposta con grande autorevolezza nella prova femminile, che faceva il suo debutto in questa competizione, siglando anche il nuovo record del mondo. La 23enne ha fermato il cronometro sul tempo di 4h04:36, migliorando così di 80 ...

Atletica - Mondiali marcia a squadre 2018 : l’Italia si affida a Palmisano e Giorgi. Gonzalez sfida la Cina - Giappone top tra gli uomini : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. L’Italia punta soprattutto sulla gara femminile per poter dire la sua, di seguito le quattro gare in programma (seniores) ai raggi X. 20 CHILOMETRI (FEMMINILE) – La messicana Maria Guadalupe Gonzalez torna a Taicang, dove ha debuttato a livello internazionale quattro anni fa, per difendere il titolo conquistato due stagioni fa. La ...