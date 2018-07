Ashley Greene ha sposato Paul Khoury

blogo

: Congratulazione alla bellissima coppia! <3 - TheRedHead_blog : Congratulazione alla bellissima coppia! <3 - donna_2000 : Scatti Matrimoniali Di Ashley Greene E Paul Khoury - juliahamada_ : RT @tomwbrasil: ??Tom e Jessica no casamento de Ashley Greene e Paul Khoury. -

(Di lunedì 9 luglio 2018) 31enne attrice americana diventata celebre 10 anni or sono grazie al ruolo di Alice Cullen nella saga Twilight,hal'amatolo scorso 6 luglio. A darne notizia la rivista Brides.120 gli invitati, tra amici e famigliari, per una cerimonia che è diventata realtà a San Jose, in California. Laha indossato un abito nuziale firmato Windi Williams-Stern, sfoggiato per l'occasione in spiaggia. prosegui la letturahapubblicato su Gossipblog.it 09 luglio 2018 14:41.