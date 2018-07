Ascolti tv | vince Miami Beach in ricordo di Carlo Vanzina

Ascolti tv - torna Superquark e vince con oltre 3 milioni di telespettatori : È la nuova edizione di Superquark, a cura di Piero Angela, trasmessa su Rai1 a vincere la gara agli Ascolti del prime time: 3 milioni 53mila telespettatori e uno share del 16.02%. La serata è proseguita con il nuovo programma sempre di Angela Superquark musica che ha ottenuto 873mila telespettatori e l’11.3%. Ascolti tv prime time Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha segnato 2 milioni 54mila telespettatori ...

Ascolti tv ieri | Croazia vs Danimarca stravince | Dati Auditel 1 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 1 luglio 2018? La replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone, su Rai 1, ha cercato di intercettare qualche telespettatore rubandolo a Mediaset e ai Mondiali di Calcio di Russia 2018. La sfida per l’accesso ai quarti di finale fra Croazia e Danimarca ha però, come sempre, stravinto. Su La7 è andato in onda il meglio della prima edizione di Non è L’Arena, su Rai 3 Kilimangiato mentre su Nove ...

Tv : Ascolti - senza Mondiali Rai1 torna a vincere con “ora o mai più” : Nel giorno di pausa dei Mondiali di calcio, Rai1 si riprende la leadership della prima serata del venerdì con la finale di ‘Ora o Mai Più’, vista da 3.355.000 telespettatori e il 20.6% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Le Verità Nascoste’ con 1.689.000 telespettatori e il 9.1% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Captain America: The Winter Soldier’ con 1.233.000 telespettatori con il 6.9% ...

Ascolti - Polonia – Colombia su Italia 1 stravince la serata : La partita dei Mondiali di calcio Polonia – Colombia, trasmessa ieri da Italia 1, ha dominato gli Ascolti del prime time domenicale, con 4.903.000 spettatori e il 25% di share. Al secondo posto, su Rai1, ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ con 2.038.000 spettatori e il 10.8% di share. Al terzo posto, su Canale 5, ‘L’Uomo che vide l’Infinito’ con 1.432.000 spettatori e il 7.4% di share. A seguire, tra gli altri ...

Ascolti TV - Mondiali Russia 2018 : Mediaset vince anche senza l’Italia : Russia 2018, i Mondiali 2018 sono un successo: un vero e proprio record di Ascolti nonostante l’assenza della Nazionale Italiana Record di Ascolti tv per i Mondiali di Russia 2018. A comunicarlo sono i vertici Mediaset che hanno registrato un vero e proprio boom di auditel con “Russia 2018”, un’edizione che dal punto di vista degli Ascolti sta battendo la precedenza. Ecco tutti i dati ufficiali condivisi da ...

Ascolti - Tunisia-Inghilterra vince prime time con 6 - 3 mln di spettatori : Ottimi Ascolti per i Mondiali di Calcio in Russia: alle 17 su Italia 1 per la partita Belgio-Panama, che ha raccolto 2.858.000 telespettatori totali e il 26.29% di share, e alle 14, sempre su Italia 1, per la partita Svezia-Corea Del Sud, che ha totalizzato 2.648.000 spettatori totali con il 19.73% di share. In access prime time, su Rai1 ‘Techetechetè’ ha ottenuto 3.773.000 telespettatori con il 15.9% di share. Nel preserale, sempre ...

Amici 17 vince la gara degli Ascolti : 4 milioni 872 mila telespettatori : Un'audience eccellente per la finale del talent show Amici che tiene incollati allo schermo 4 milioni 872 mila telespettatori pari al 25.13% di share. L'esordio su Rai1 di 'Ricatto d'Amore' si deve ...

Ascolti tv - vince il concerto tributo a Pino Daniele : Il programma più visto della prima serata televisiva di giovedì 7 giugno è stato l’emozionante tributo live dallo Stadio San Paolo di Napoli per celebrare la memoria di Pino Daniele, che ha conquistato il pubblico di Rai1: in onda fino all’una e mezzo di notte, il concerto ha raggiunto il 18,7% di share con 2.885.000 spettatori medi. Picco di ascolto intorno alle 22 con 4.720.000 spettatori. In prima serata l’ascolto è stato di ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 giugno 2018. Avanti un Altro pure di Sera vince con il 17.5% - la Sciarelli all’11.6%. Flop Petrolio (6.9%). Scanzonissima chiude al 5.9% : Avanti un Altro, pure di Sera! Su Rai1 Petrolio – Speciale ha conquistato 1.480.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro, pure di Sera! ha raccolto dAvanti al video 3.428.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.137.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Transporter ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto dAvanti al ...

Sabato Italiano : Eleonora Daniele vince la scommessa degli Ascolti : Eleonora Daniele vince la scommessa degli ascolti con Sabato Italiano Al Sabato gli italiani possono scegliere tra due programmi di punta: Verissimo e Il Sabato Italiano. Se il primo negli ultimi anni ha cavalcato il successo de Il segreto (molto spesso asfissiando quei telespettatori desiderosi di interviste e gossip), il secondo ha saputo in poco tempo conquistare una considerevole fetta di pubblico bisognoso di un Sabato pomeriggio garbato, ...

Grande Fratello vince la gara degli Ascolti - ma il vero boom è di Floris con Di Martedì : Il Grande Fratello continua a macinare ascolti. La semifinale andata in onda Martedì sera però non ha stravinto, ma anzi ha perso punti rispetto alle puntate precedenti. Il reality di Barbara d'Urso è ...

Ascolti - Amici vince prima e seconda serata. Giletti boom - raggiunge Fazio : vince la serata l’ottava puntata di Amici ottiene una share del 20.18% pari a 3 milioni 811 mila spettatori. Grazie al talent show Canale 5 si aggiudica prima e seconda serata. Grande successo di Ascolti ieri per Massimo Giletti con il suo programma ‘Non è L’Arena’ su La7: i telespettatori sono stati quasi 2 milioni e mezzo (2 milioni 485mila), con share del 13,5%. Praticamente più del doppio di una settimana fa, quando gli ...

La De Filippi vince gli Ascolti tv ma Mattarella le ruba la scena : 'Amici17' è il programma più visto della domenica sera, ma non sfonda: 3.811.000 spettatori per il 20,18% di share. Il talent show di Maria De Filippi, su Canale 5, ha avuto una serata complicata: un ...