Arrivano i Justice | sempre coraggiosi | sorprendenti | ma scanzonati

(Di lunedì 9 luglio 2018) di Carlotta Sisti Si sono dati un nome importante, i francesi, e a quel nome si sono attenuti, rimanendo, appunto,“giusti”,cool,fieri rappresentanti di un French Touch riconoscibile e scintillante, perché diverso da tutto ciò che c’era prima. Con quelle linee di basso rubate ora al metal, ora al funk, con quei synth un po’ retrò, frullati insieme a ispirazioni selvaggiamente dance, Xavier de Rosnay e Gaspard Augé hanno cambiato il modo di intendere la musica elettronica, e il segno di quel cambiamento sta soprattutto nel successo planetario di ‘†’ (chiamato per comodità The Cross), il loro album d’esordio targato 2007 e prodotto dalla label Ed Banger, essenza stessa della figaggine. Undici anni dopo, a pochi giorni dalla loro unica data italiana (il 17 luglio al Milano Summer Festival) che li vedrà per la prima volta dividere il palco con ...