Arrestato maresciallo Cc-forestale | favoriva cosca della ‘ndrangheta

Arrestato maresciallo dei carabinieri forestali : Sconcerto a Longobucco (Cosenza) per l'arresto di un maresciallo dei carabinieri forestali che secondo l'accusa avrebbe favorito un clan di 'ndrangheta crotonese con interessi nel patrimonio boschivo della Sila.Carmine Greco, questo il nome del comandante della stazione Cava di Melis di Longobucco Arrestato con l'accusa di associazione mafiosa, è stato anche consulente del Ministero dell'Ambiente per i parchi nazionali, ai tempi di Corrado ...

Arrestato maresciallo dei carabinieri in Calabria per associazione mafiosa : L'operazione riguardava il controllo dell'economia locale e dei tagli delle aree boschive da parte della cosca della 'ndrangheta dei Farao-Marincola di Cirò Marina. Il militare ha collaborato con la ...

‘Ndrangheta - Arrestato il maresciallo ex consigliere del ministro. Alle imprese diceva : “Guardiamo 4 cose e andiamo” : Nel 2012 l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini lo aveva nominato consigliere per le tematiche inerenti i parchi nazionali “sulla base delle esperienza e della comprovata competenza professionale adeguata allo svolgimento dell’incarico”. A distanza di 6 anni, per la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro quel carabiniere forestale in realtà aveva un ruolo stabile nella ‘Ndrangheta che controlla il patrimonio boschivo della Sila. Con ...