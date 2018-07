Arrestata una giovane croata per furto e false generalità

In Iran è stata Arrestata una donna per avere pubblicato su Instagram dei video che la mostrano mentre balla : In Iran sono state arrestate diverse persone per avere pubblicato su Instagram dei video che violano le rigide regole imposte dal regime. Tra loro c’è anche una donna, Maedeh Hojabri, che ha più di mezzo milione di followers su Instagram The post In Iran è stata arrestata una donna per avere pubblicato su Instagram dei video che la mostrano mentre balla appeared first on Il Post.

Una donna scala la Statua della Libertà contro Trump : Arrestata : Una donna è stata arrestata dopo essersi arrampicata sulla Statua della Libertà, a New York, per protestare contro la politica di separazione delle famiglie di migranti, costringendo le autorità a far evacuare il simbolo di New...

In India una missionaria della Carità è stata Arrestata per la vendita di un bambino. La denuncia della Bbc : Nel Jharkhandes, stato dell'India orientale, una donna che lavora presso la Congregazione delle Missionarie della Carità, è stata arrestata per la vendita di un bambino. Altre due donne dell'Istituto sono indagate per casi simili di traffico di minori. Una pratica non conforme ai valori originari delle Missionarie della Carità. A riportare la notizia è la BBC India. Un agente della polizia citato dal network ha ...

New York - scala la statua della libertà nel giorno dell’indipendenza per protestare contro Trump. Arrestata una donna : Per protestare contro Donald Trump, una donna ha tentato di ‘scalare’ la statua della libertà nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggiava la festa dell’indipendenza. Agli agenti intervenuti, la donna ha detto che non sarebbe scesa “fino alla liberazione di tutti i bambini”, riferendosi ai figli dei migranti che sono stati tolti ai genitori e chiusi in centri di detenzione. Dopo tre ore di negoziati, la donna è ...

Orrore in ospedale - 8 neonati uccisi : Arrestata una donna : Sconcertante vicenda in Gran Bretagna, dove un'operatrice sanitaria è stata arrestata dalla polizia. Il sospetto è che la donna abbia ucciso otto neonati e abbia tentato di ucciderne altri sei al Countess of...

Susan Sarandon Arrestata durante una protesta contro Trump : “Continuo a lottare” : L’attrice americana Susan Sarandon è stata arrestata e poi rilasciata mentre partecipava a una manifestazione contro il presidente statunitense Donald Trump e la sua politica di “tolleranza zero” nei...

Susan Sarandon Arrestata durante una protesta anti-Trump. "Continuo a lottare" : Anche l'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata brevemente arrestata insieme ad oltre 500 donne che giovedì hanno partecipato ad una marcia tutta femminile contro la 'tolleranza zero' di Donald Trump sull'immigrazione e la separazione dei bambini dai genitori entrati clandestinamente alla frontiera col Messico. Lo ha fatto sapere lei stessa su Twitter. "Sono stata arrestata. Resto forte. Continuo a lottare", ha cinguettato dopo ...

Susan Sarandon Arrestata durante una marcia anti-Trump : 'Una azione potente, bella, con centinaia di donne che chiedono la riunificazione delle famiglie separate dalla politica immorale' dell'agenzia per l'immigrazione. La democrazia assomiglia a questo', ...

Susan Sarandon Arrestata durante una protesta contro Trump : Tra le 575 donne arrestate a Washington c’è anche Susan Sarandon. L’attrice e le altre stavano protestando a Washington contro la politica sull’immigrazione della «tolleranza zero» di Donald Trump, all’interno di un ufficio del Senato presso il Dipartimento di Giustizia. durante il sit-in lei e gli altri manifestanti hanno chiesto la chiusura dei centri di detenzione per i migranti, al confine col Messico. Lì, infatti, ...

Ucciso da un'autobomba : Arrestata una famiglia della 'ndrangheta : Lo scorso 9 aprile il 42enne, ex rappresentante di medicinali e da poco impegnato nella politica del Comune, aveva perso la vita a causa della deflagrazione di un ordigno esplosivo , posizionato nell'...

Pedro vuole diventare una star di Youtube - costringe la fidanzata a sparargli in un video : Arrestata : Pedro Ruiz voleva diventare una star di Youtube e ha costretto la fidanzata 19enne Marilisa a sparargli durante la registrazione del video "virale". L'esperimento di Pedro è fallito e il ragazzo è morto a causa della gravi ferite riportate. Marilisa è stata condannata per omicidio di secondo grado.Continua a leggere

Canada - fa jogging ma oltrepassa il confine USA : Arrestata/ La madre : "La frontiera è una trappola perché..." : Canada, fa jogging ma oltrepassa il confine USA: ragazza francese arrestata per due settimane. La strana vicenda accaduta ad una giovane turista che stava scattando un selfie...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:01:00 GMT)

VILLA LITERNO - Giovane donna di 23 anni ospite di una struttura richiedenti asilo nasconde cocaina ed eroina - Arrestata dai carabinieri : 18:24:59 VILLA LITERNO. I carabinieri della Stazione di Grazzanise, in VILLA LITERNO, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ...

Droga - beccata a cedere eroina : Arrestata una donna a Marsala : I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato Francesca Montagna, di 44 anni, residente nel quartiere popolare di Sappusi, per il rinvenimento nella sua abitazione di circa 65 grammi di ...