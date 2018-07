Arenzano | sub dispersa su relitto Haven | trovata morta Ultime notizie | Ornella

Arenzano - ritrovato il corpo della sub. Era nelle vicinanze della Haven | : A individuare il cadavere della donna, residente a Torino, è stato il robot subacqueo “Rov” dei vigili del fuoco

