Approvato in regime di rimborsabilità bezlotoxumab | il primo farmaco per la prevenzione

meteoweb.eu

: RT @Pensioniamoci: @alessiarotta Aspettiamo che venga completato, approvato e a regime vediamo se é peggio questo decreto o il jobs act. P… - NOnsoNOsandro : RT @Pensioniamoci: @alessiarotta Aspettiamo che venga completato, approvato e a regime vediamo se é peggio questo decreto o il jobs act. P… - Pensioniamoci : @alessiarotta Aspettiamo che venga completato, approvato e a regime vediamo se é peggio questo decreto o il jobs ac… - Copons : @fabiobortolotti Troppo il dolce migliore dell'universo. Ragione per cui non posso andare a vivere a Lisbona come v… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) MSD Italia, consociata Italiana di MSD, nota come Merck & Co. in USA e Canada, è lieta di annunciare che l’Agenzia Italiana del(Aifa) haindi, in fascia H,: ilindicato per ladelle recidive di infezione da Clostridium difficile (CDI) nei pazienti adulti ad alto rischio di recidiva di CDI. L’infezione da Clostridium difficile è una tipica infezione nosocomiale, nonché la principale causa di diarrea correlata all’assistenza sanitaria1. È particolarmente diffusa negli ospedali e nelle strutture a lunga degenza (ad esempio le case di riposo), e colpisce principalmente i soggetti immunocompromessi e gli anziani. Si tratta di un batterio GRAM+ sporigeno, che produce tossine in grado di danneggiare la mucosa intestinale causando diarrea, anche grave. Attraverso un’appropriata terapia antibiotica è possibile ...