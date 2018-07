Appalti per rifiuti e edilizia | 16 arresti a Caltanissetta

Università Trento - 17 indagati per incarichi a professionisti esterni e Appalti spezzettati per dare affidamenti diretti : Dire che l’ateneo di Trento è al centro di un terremoto giudiziario è quasi un eufemismo. Non capita spesso che finiscano nel registro degli indagati 17 persone, tra funzionari e docenti, oltre a una società, e che emerga una ragnatela sospetta di intrecci pubblici e privati, con una sfilza di reati contestati dalla Procura della Repubblica (falso, truffa, abuso d’ufficio e corruzione). Il sostituto Carmine Russo ha firmato ...

Protocollo per Appalti delle micro-piccole-medie imprese : ... Vicepresidente del Comitato Piccola Industria e responsabile per Unindustria del progetto, permetterà una crescita più solida e robusta delle imprese del Lazio e dell'intera economia regionale.

Terni - ex sindaco Pd e altri 19 rinviati a giudizio : a processo per “irregolarità nell’affidamento di Appalti pubblici” : L’ex sindaco Pd di Terni e altre 19 persone sono state rinviate a giudizio per presunte irregolarità nell’affidamento di alcuni appalti pubblici a cooperative cittadine. Assieme a Leopoldo Di Girolamo andranno a processo, a partire dal prossimo 8 novembre, anche ex assessori delle varie giunte tra il 2009 e il 2017, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, oltre a rappresentanti delle cooperative coinvolte. La decisione è stata ...

Gdf Roma - Appalti illeciti per 271 milioni : 331 denunciati : Gdf Roma, appalti illeciti per 271 milioni: 331 denunciati Il dato diffuso dalle Fiamme Gialle rientra nel bilancio relativo all'ultimo anno e mezzo, che comprende anche i dati sulle operazioni contro le frodi allo Stato, gli evasori totali, il traffico di stupefacenti e sul valore dei beni confiscati alle ...

Appalti - nuovo codice - i problemi per le imprese : Roma, , askanews, - Il codice degli Appalti è stato al centro di un approfondito convegno a Roma, promosso dallo studio legale Di Pardo e organizzato dal gruppo Hdrà. Un confronto tra tecnici e ...

Fisco - scoperti 1000 grandi evasori : sottratti 2 - 3 miliardi allo Stato. Irregolare il 40 per cento degli Appalti : Mille grandi evasori che hanno sottratto al Fisco 2,3 miliardi, più di due milioni a testa e appalti irregolari per 2,9 miliardi, danni all’erario per 5 miliardi. Sono i dati principali di 17 mesi di attività della Guardia di Finanza – dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2018 – resi noti in occasione della festa del Corpo e rilanciati dall’agenzia Ansa. 1.000 grandi evasori – Due miliardi e 300 milioni, più di due milioni a ...

Dipendenti passavano i dati alla concorrenza : e l'azienda perde Appalti da 50 milioni : Arezzo, 14 giugno 2018 - Siamo in tempi in cui anche Facebook è finito sotto accusa per aver ceduto i dati di quasi 90 milioni di utenti. La gestione dei dati online è ormai uno dei tempi più delicati:...