APP FITNESS SVELA LUOGHI MILITARI Il caso Polar | Flow ed Explora | i luoghi nascosti di

APP FITNESS svela luoghi militari / Polar - Flow ed Explora al centro di un caso : dati sensibili in chiaro : App fitness svela luoghi militari: Polar, Flow ed Explora sono al centro di un vero e proprio caso come accadde con Strava. Tracciamento e dati sensibili condiviso con utenti in chiaro.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Dopo Strava - un’altra APP per il fitness rivela le posizioni di soldati e agenti segreti : Gli sceneggiatori di The Americans potrebbero rabbrividire. Giusto sei mesi fa Nathan Ruser, studente di sicurezza internazionale all’Australian National University aveva notato che i dati rilasciati dall’applicazione dedicata al fitness Strava (le cosiddette “mappe di calore”) includevano i tragitti delle attività del personale militare e della Sicurezza Nazionale. Adesso è il turno di un altro dispositivo per ...

L’APP GPS Sports Tracker permette di tracciare gli allenamenti nello sport e nel fitness : GPS sports Tracker è un'applicazione che offre la possibilità di monitorare l'attività sportiva e di fitness durante la corsa, bicicletta, trekking, pattinaggio ecc. Lo strumento permette di impostare degli obiettivi di allenamento in base alla durata o alla distanza e di seguire i progressi in tempo reale sulla mappa tramite il GPS del dispositivo. L'articolo L’app GPS sports Tracker permette di tracciare gli allenamenti nello sport e ...

