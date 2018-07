Anthem | nuove informazioni sul livello di difficoltà della demo e molto altro

eurogamer

(Di lunedì 9 luglio 2018)di Bioware torna a far parlare di sé con nuovi dettagli emersi dall'executive producer Mark Darrah e dal lead producer Mike Gamble, riporta Gamingbolt.Ebbene Darrah ha confermato che la mappa darà completamente accessibile sin dall'inizio, e quando gli è stato chiesto se vi fosse un sistema di adattamento deldelle varie zone in funzione del nostro, egli ha risposto semplicemente che potremo andare dove vorremo, anche dove non dovremmo mettere piede. A buon intenditore, poche parole.I giocatori potranno inoltre partecipare alle missioni in corso, ma come in Monster Hunter World ci sarà un limite di tempo, per cui questo potrebbe risultare in ricompense limitate. Darrah ha comunque detto che vi saranno premi anche per invogliare i giocatori più ritardatari ad unirsi alla missione.Read more…