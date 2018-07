Another World disponibile da oggi su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di lunedì 9 luglio 2018), un classico senza tempo sviluppato da Dotemu, torna sua distanza di 27 anni dal lancio originario, al prezzo di soli 9,99€.arrivasunarra le avventure di uno scienziato che si ritrova in un misterioso e pericoloso mondo alieno. I giocatori sono chiamati ad esplorare bellissime location, sconfiggendo gli alieni e risolvendo enigmi di vario tipo per tornare a casa. Uno dei più celebri capolavori retro games torna con una veste grafica migliorata e la possibilità di giocare in mobilità, grazie alle funzionalità offerte dalla console Nintendiana. Di seguito le caratteristiche principali della nuova edizione: Immergiti nella storia originale con grafica in HD Possibilità di giocare anche utilizzando la grafica originale Gioca sul grande schermo o in ...