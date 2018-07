Annullata la prima tappa di Festival Show a Padova | ipotesi di recupero dopo lo stop per

optimaitalia

(Di lunedì 9 luglio 2018) È stataladi, quella nella quale erano attesi Ermal Meta e Fabrizio Moro. Disattesa la presenza di pubblico per i due nomi di punta dellainaugurale, l'organizzazione ha così deciso di cancellare laa causa del maltempo che si è imbattuto sul capoluogo veneto e per il quale è stato impossibile procedere allo svolgimento della manifestazione.Il concerto dovrebbe essere ripreso già nella data del 21 luglio, per la quale è attesa una nuovadella nota manifestazione storicamente ospitata dalle regioni nord-orientali. Grande delusione, quindi, per tutti i fan di Ermal Meta e Fabrizio Moro presenti in piazza, che hanno dovuto arrendersi a un violento acquazzone che ha impedito di proseguire con lo spettacolo.I due artisti di punta dovrebbero quindi esibirsi il 21 luglio prossimo. Rispettivamente impegnati con i tour per i loro ...