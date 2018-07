Android Oreo Per Galaxy A8 2018 Sta Arrivando : Aggiornamento Android Oreo 8.0 presto disponibile per Samsung Galaxy A8 2018. Presto sarà disponibile al download aggiornamento firmware Android Oreo per Galaxy A8 2018 Aggiornamento Android Oreo Per Samsung Galaxy A8 2018 Come probabilmente hai letto nella mia recensione di Galaxy A8 2018, questo smartphone di Samsung mi è piaciuto in modo incredibile! Recensione Samsung Galaxy A8 […]

Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus potrebbero ricevere Android Oreo agli inizi di ottobre : Xiaomi è al lavoro per portare Android Oreo sui suoi smartphone Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus e questo potrebbe arrivare agli inizi di ottobre 2018. L'articolo Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus potrebbero ricevere Android Oreo agli inizi di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Nuovi aggiornamenti a EMUI 8 e Android 8.0 Oreo per sette smartphone Huawei : Huawei ripropone l'aggiornamento a EMUI 8/Android 8.0 Oreo per sette smartphone (anche Honor), con un limite quotidiano e per una sola settimana. L'articolo Nuovi aggiornamenti a EMUI 8 e Android 8.0 Oreo per sette smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Le ultime OxygenOS Open Beta per OnePlus 3 e 3T sono in rilascio e no - non portano Android 8.1 Oreo : Se avete seguito le ultime vicende legate al supporto software di OnePlus, saprete che questi firmware per OnePlus 3 e 3T sono gli ultimi del canale Beta L'articolo Le ultime OxygenOS Open Beta per OnePlus 3 e 3T sono in rilascio e no, non portano Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

LG V20 potrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo ad agosto : Il team di LG è al lavoro per rilasciare l'aggiornamento ad Android Oreo per i vari smartphone della gamma ed uno dei prossimi modelli a riceverlo potrebbe essere LG V20 L'articolo LG V20 potrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo ad agosto proviene da TuttoAndroid.

Niente Aggiornamento Android Oreo Per Huawei P9 E P9 Plus : Ufficiale: Niente Oreo per Huawei P9 e P9 Plus. Huawei P9 e P9 Plus: l’Aggiornamento al sistema operativo Android Oreo non arriverà in Europa Android Oreo Per Huawei P9 E P9 Plus Brutte notizie per i possessori di smartphone Huawei P9 E P9 Plus. Contrariamente alle aspettative, infatti, purtroppo Huawei P9 E P9 Plus non saranno aggiornati […]

Huawei Mate 10 Lite no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei Mate 10 Lite no brand dual SIM ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e alla EMUI 8.0 in Italia. L'articolo Huawei Mate 10 Lite no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi integra il codec LDAC nei suoi smartphone con Android 8.0 e 8.1 Oreo : Notizia delle ultime ore quella che riguarda Xiaomi. Tutti i modelli di smartphone prodotti dell’azienda cinese che utilizzano Android 8.0 e 8.1 Oreo in versione developer, […] L'articolo Xiaomi integra il codec LDAC nei suoi smartphone con Android 8.0 e 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Niente aggiornamento ad Android Oreo per Huawei P9 - ora è ufficiale : Se possedete Huawei P9 e state aspettando l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, potete mettervi il cuore in pace, visto che non sarà mai rilasciato. L'articolo Niente aggiornamento ad Android Oreo per Huawei P9, ora è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento ad Android Oreo per LG G5 sarebbe in dirittura d’arrivo : ecco le fonti kernel : L'utente di XDA cheeze.keyk ha notato la pubblicazione da parte di LG delle sorgenti del kernel di Android Oreo per i modelli coreani di LG G5 L'articolo L’aggiornamento ad Android Oreo per LG G5 sarebbe in dirittura d’arrivo: ecco le fonti kernel proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 e Redmi Note 5 riceveranno a breve Android 8.1 Oreo : Dopo aver rilasciato Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il produttore cinese sta per aggiornare all'ultima versione di Android anche Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi Redmi 5 e Redmi Note 5 riceveranno a breve Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P8 Lite 2017 no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei ha da poco iniziato il rollout di Android 8.0 Oreo e dell'EMUI 8.0 in Italia per il suo smartphone Huawei P8 Lite 2017... L'articolo Huawei P8 Lite 2017 no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei gongola sulla percentuale di aggiornamenti ad Android 8.0 Oreo : Huawei gongola con i numeri, mostrando miglioramenti per quanto riguarda il supporto e gli aggiornamenti software e il grado di soddisfazione nei confronti del suo servizio clienti. Ecco i dati mostrati da He Gang, presidente della divisione business mobile di Huawei. L'articolo Huawei gongola sulla percentuale di aggiornamenti ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.