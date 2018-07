Anche i fan nel nuovo libro di Fabrizio Moro | al via il contest | tutti i dettagli del

Anche la danza entra nel Bicchiere con 'La morte e la fanciulla' al Teatro Castagnoli di Scansano : Co-fondatore dello storico gruppo Sosta Palmizi, ora docente alla scuola di Teatro del Piccolo di Milano, con Antonella Bertoni ha portato in scena spettacoli che hanno segnato l'evoluzione del ...

Shock Mondiale - Anche il Brasile eliminato - fantasma Neymar : grinta - cuore e qualità - è un Belgio grandi firme [FOTO e TABELLONE] : Shock ai Mondiali in Russia del 2018, a casa anche il Brasile, la netta favorita alla vittoria finale. Nel pomeriggio si è disputato il primo match dei quarti di finale, successo da parte della Francia contro l’Uruguay, adesso la squadra di Deschamps sembra in vantaggio per conquistare la vittoria finale. --Il secondo match regala emozioni e colpi di scena incredibili, il Belgio gioca una partita pazzesca e vola in semifinale, adesso affronterà ...

“Allora è vero!”. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi lo hanno sempre negato - ora c’è la conferma. E Anche le foto di quello che succede tra i due : Finita la stagione televisiva Silvia Toffanin si concede un meritato riposo in famiglia in compagnia del marito Pier Silvio Berlusconi e dei due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Bellissima, Silvia si mostra in tutto il suo splendore mostrando un fisico al top eppure qualcosa nel “buen retiro” di Paraggi, dove può godersi sole e i suoi cari sembra non tornare. Sì perché la famiglia è stata fotografata da “Diva e donna” con Silvia che ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - ecco perchè non è fantamercato : il piano pazzesco che coinvolge Anche la Fiat! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, altro che fantamercato! Il piano dei bianconeri per strapparlo al Real Madrid: coinvolta anche la Fiat L’Italia calcistica si è svegliata con una vera e propria bomba di mercato: dalla Spagna non hanno dubbi, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta della Juventus per Cristiano Ronaldo. Se fino a qualche settimana fa serviva ‘1 miliardo’ per pagare la clausola presente nel ...

Niccolò Bettarini - papà Stefano su Instagram : “Ora chi ha sbagliato paghi”. E torna a parlare Anche Simona Ventura : Il giorno dopo l’aggressione subita dal figlio Niccolò fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, papà Stefano Bettarini e mamma Simona Ventura parlano di quanto accauto. Ora che il figlio 19enne è fuori pericolo, l’ex calciatore si sfoga su Instagram: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti … soprattutto per i più deboli … Sempre orgoglioso di te !@mr_Bettarini ORA CHI HA sbagliato PAGHI !”, scrive, ...

Oro in caduta - le bAnche centrali di Russia e Cina fanno scorta di lingotti : MILANO - Settimane difficili per il prezzo dell'oro, che è scivolato sotto quota 1.300 dollari, fino a dei minimi a ridosso di quota 1.250 dollari, i valori più bassi del 2018. 'La discesa del ...

Gianluca Vacchi - nuovo balletto su Instagram. Fan impazziti : «Facciamolo Anche noi» : Gianluca Vacchi lascia la Sardegna e fa il deejay in giro per il mondo: 'Villa in affitto a 270mila euro al mese'

Negramaro - concerto flop a Milano e fan/ Problemi d'acustica Anche ai concerti di Cremonini e J-Ax e Fedez : concerto flop dei Negramaro a Milano: all'indomani dell'esibizione a San Siro la band è stata attaccata sui social dai fans, delusi dall'acustica e Problemi audio: "Imbarazzante, scusatevi"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:07:00 GMT)

Roma - Raggi : “Grillo? La fiducia in me non è mai mancata”. E lui : “Senatori estratti a sorte? Lo fanno Anche in Bulgaria” : “La fiducia non è mai mancata, sono venuta a trovare degli amici”. Lo afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo dall’hotel Forum. E Beppe Grillo, dopo una visita al ministero della Giustizia torna all’Hotel Forum e risponde ai cronisti: “I Senatori estratti a sorte? Sono una bella idea si fa pure in Bulgaria”. L'articolo Roma, Raggi: “Grillo? La fiducia in me non è mai mancata”. E lui: ...

Ria Antoniou - fuori di seno/ “Tiki Taka Russia” regala gioie ai fan : Anche Berlusconi pazzo della modella? : Ria Antoniou, fuori di seno fa impazzire i telespettatori di “Tiki Taka Russia” e regala gioie ai fan: anche Silvio Berlusconi pazzo della modella greca? Ecco le indiscrezioni.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : in doppio fuori Anche Stefanini-Bronzetti. Azzurri in corsa soltanto in singolare : Si conclude l’esperienza in doppio degli Azzurri del Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo femminile Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini sono state sconfitte ai quarti dalle turche Ipek Oz e Basak Eraydin, numero due del seeding, in due set, con un perentorio 6-1 6-0. I tabelloni di singolare invece oggi si sono allineati ai quarti di finale, turno nel quale domani assisteremo ad una triplice sfida Italia-Francia. Nel torneo ...

Anche Roger Federer perde la pazienza : “alcuni tennisti mi fanno arrabbiare quando…” : Solitamente calmo e tranquillo, Anche Roger Federer ha ammesso che un particolare comportamento di alcuni tennisti lo fa proprio arrabbiare Siamo abituati a vederlo sorridere, a controllare la frustrazione quando le cose vanno male e qualche volta Anche a vederlo piangere dopo una vittoria. Ma mai avremmo pensato di vedere Roger Federer arrbbiato. Eppure in una recente intervista ha svelato un particolare comportamento degli altri tennisti che ...

Juan Manuel Fangio - l'eredità va Anche al figlio illegittimo : «Il patrimonio ammonta a 50 milioni» : Oggi, al termine di un lungo iter in sede civile, l'uomo è riuscito a ottenere il riconoscimento dell' eredità del grande pilota argentino, cinque volte campione del mondo di Formula1. Al suo fianco, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ITALIA PADRONA! Record di ori nel nuoto - trionfano Anche scherma e ginnastica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’ITALIA vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...