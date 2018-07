Anche i delfini si chiamano per nome | proprio come noi

vanityfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Socievoli, giocherelloni, dotati di ottima memoria e con un’alta coscienza di sé. Isono tra gli animali più intelligenti e da oggi c’è un motivo in più per considerarli tali. Quale? Sipernoi umani. E questo li aiuta a mantenere i loro rapporti sociali. A distinguere amici, amici di amici e rivali. Un comportamento unico, mai osservato prima in altri animali. La scoperta, appena annunciata su Current Biology, è stata fatta da un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Australia Occidentale (Uwa) e dell’Università di Zurigo. Il team, guidato da Stephanie King del Centro per la biologia evolutiva dell’Uwa, ha studiato per quattro stagioni un gruppo di 17 tursiopi (Tursiops aduncus), tutti maschi. Un branco che vive nelle acque di Shark Bay, composto da individui di età compresa tra i 27 e i 40 anni, già monitorato dal 1982. Grazie a degli ...