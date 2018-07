Anche Boris Johnson si dimette per il piano soft di Theresa May sulla Brexit

Brexit - si dimette Anche Boris Johnson : 16.30 Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gb. anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson,ha annunciato le dimissioni in polemica contro la svolta soft sulla Brexit. Stamane il segretario per la Brexit,Davis,si è dimesso con due sottosegretari La decisione presa dopo che May si è garantita il sostegno del governo al suo piano di uscita dall'Ue,piano troppo morbido per i sostenitori della Brexit. Davis ha detto di non ...

Brexit - dopo Davis Anche Boris Johnson si dimette dal governo May : Il governo di Theresa May continua a perdere pezzi: dopo le dimissioni del ministro per la Brexit David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson, in polemica...

Si è dimesso Anche Boris Johnson : Il ministro degli Esteri britannico ha lasciato il suo incarico, probabilmente per protesta contro il piano di Theresa May per Brexit: è il secondo importante ministro a farlo negli ultimi due giorni The post Si è dimesso anche Boris Johnson appeared first on Il Post.

Contrasti sulla Brexit - si dimette Anche Boris Johnson Il governo May va in pezzi : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia Anche Boris Johnson : È il caos nel governo britannico: si dimette Boris Johnson. lascia anche il segretario per la Brexit, David Davis, si è dimesso dall’esecutivo di Theresa May insieme ai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman. La decisione di Davis, resa nota da Bbc e Guardian, è stata presa dopo che la May si era garantita il sostegno del governo e del pa...