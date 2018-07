Ambiente | più controlli per tutela le acque dell’Arcipelago toscano

Ambiente - WWF : la barriera corallina del Belize non è più in pericolo : I cittadini del Belize insieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: la barriera corallina del Belize, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossa dalla lista UNESCO del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione – riporta WWF Italia – è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito UNESCO della barriera corallina del Belize ...

Usa - Kennedy lascia la Corte Suprema. Trump può spingerla ancora più a destra : nel mirino aborto - diritti gay e Ambiente : “È stato l’onore più grande e un privilegio servire la nostra Nazione nella giustizia federale per 43 anni, 30 dei quali alla Corte Suprema”. Così Anthony Kennedy annuncia la sua decisione di dimettersi dal massimo organo della giustizia americana. Donald Trump ha già annunciato di aver iniziato la ricerca per il sostituto di Kennedy. Parte a questo punto la battaglia politica forse più epica e importante di una presidenza già segnata da molti ...

Ambiente : risparmio di 89 - 7 giga-tonnellate di CO2 da una gestione più efficiente degli impianti di condizionamento : La temperatura del Pianeta Terra si innalza e la domanda di raffrescamento cresce, creando ulteriore margine per l’aumento del riscaldamento globale: vogliamo “rinfrescarci” e, paradossalmente, ci “riscaldiamo” ancora di più. La buona notizia è che la diffusione su vasta scala di tecnologie innovative consentirebbe di ridurre l’impatto ambientale del mercato. La sola gestione più efficiente degli impianti di condizionamento esistenti porterebbe ...

Ambiente - Costa : “Ue sia più ambiziosa su taglio emissioni”. E propone il divieto della plastica negli edifici pubblici : L’Unione Europea deve avere “una maggiore ambizione” sul taglio delle emissioni di auto e furgoni l’Ue, perché “dobbiamo raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi“. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nel corso del Consiglio Ambiente Ue in Lussemburgo, è intervenuto sulla proposta della Commissione europea di ridurre le emissioni di van e auto. E ha ricordato che il taglio al 15% previsto ...

Turismo sempre più green - italiani più attenti all’Ambiente : “Gli italiani, il Turismo sostenibile e l’ecoTurismo“. E’ questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Univerde, insieme al Touring Club Italiano e Ipr Marketing in programma il 26 giugno alle 11 a Roma (piazza Santa Apostoli 62/65). L’evento, durante il quale verrà anticipato qualche dato dell’ottavo rapporto sul Turismo sostenibile realizzato da Ipr Marketing e che sarà presentato a settembre, ...

Il mare più bello 2018 - Presentata a Bari la Guida di LegAmbiente e Touring Club Italiano. Puglia sul podio con 2 comprensori a 5 vele : ALTO SALENTO ADRIATICO , LE, A contraddistinguere i Comuni di Otranto e Melendugno che rientrano in questo comprensorio, una politica di tutela ed educazione ambientale tesa al recupero dei beni ...

Ambiente - Ministro Costa : l’amianto “non lo voglio vedere più” : Quella dell’amianto è “una frontiera di cui l’Italia si deve preoccupare e che ci fa zoppicare. A preoccuparci è la ricaduta sul territorio e quella sanitaria e dobbiamo proporre qualcosa che favorisca l’uscita da sistema amianto“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi a Montecitorio in occasione della presentazione del Rapporto Rifiuti Speciali 2018 di Ispra. “Io l’amianto ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Rapporto di sostenibilità Barilla : un miliardo di investimenti in 5 anni per essere sempre più in linea con la missione “Buono per te - Buono per il Pianeta” : Il 90% – in media – il grano duro acquistato localmente da Barilla in giro per il mondo. Un aumento del 26% della quota di grano duro sostenibile acquistato in Italia. Meno camion sulle strade a favore di trasporti più sostenibili, con mezzi a metano o utilizzando l’innovativo treno del grano. 26 prodotti riformulati nel 2017, dai sughi ai prodotti da forno. Attenzione al benessere animale – dove Barilla nel 2017 si è confermata prima azienda ...

Giornata mondiale dell'Ambiente : norme più severe per riciclo rifiuti : Per Federconsumatori servono norme più severe in tema di riciclaggio dei rifiuti. Solo una piccolissima parte di plastica viene riciclata

Giornata Mondiale dell’Ambiente : un Millennials su 2 vuole rispettarlo di più : I fenomeni ambientali violenti sempre più frequenti (42%), il possibile esaurimento dell’acqua (36%), lo spreco di risorse – soprattutto alimentari – che in altre parti del mondo sono scarse (34%). Sono queste alcune delle conseguenze dell’incuria dell’Ambiente che più fanno riflettere i giovani italiani oggi, e ben il 51% di loro afferma di volersi impegnare ancora di più su un tema che ormai tocca da vicino tutti. Il 28% dei monitorati, ...

LegAmbiente : 70 auto ogni 100 abitanti a Cuneo - più che a Torino - 64 - e a Parigi - solo 17 - : "Siamo consapevoli che le nostre città potranno tornare a respirare soltanto con una disponibilità al cambiamento di abitudini da parte dei cittadini, un protagonismo del mondo imprenditoriale e il ...

Tecnologia & Ambiente : i satelliti del futuro saranno più intelligenti e sostenibili : Dall’incontro “Lo spazio sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti intelligenti“, organizzato a Roma dall’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione 2018, è emerso che i satelliti del futuro saranno sempre più sostenibili e intelligenti: produrranno meno detriti spaziali e aiuteranno a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu, ...

Ambiente - FAO : le api vanno protette di più per il futuro dell’alimentazione : In occasione della prima Giornata mondiale delle api, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha esortato paesi e singoli individui a fare di più per proteggere le api e gli altri impollinatori per non rischiare un brusco calo della diversità alimentare. Le api sono gravemente minacciate dagli effetti combinati del cambiamento climatico, dell’agricoltura intensiva, dei pesticidi, ...

Ambiente : nel Parco del Pollino l’albero più vecchio d’Europa : L’albero più vecchio d’Europa? Si trova in Italia, nel Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un pino loricato, che vanta 1.230 anni di vita, soprannominato “Italus“. A stabilire l’età dell’albero emblema del Parco è stato un gruppo di ricercatori, il cui studio è stato pubblicato su “Ecology, Ecological Society of America”. La ricerca è stata condotta con un metodo innovativo, che combina la ...