Amazon punta sull' Italia previste 1 700 assunzioni

Amazon punta sull’Italia : 800 milioni di investimenti e 1.700 assunzioni nel 2018 : Amazon farà nuovi investimenti per 800 milioni di euro in Italia nel corso del 2018, una somma che in dodici mesi corrisponde a quanto il gruppo dell’ecommerce ha investito nel Paese dal debutto nel 2010 al 2017. Gli investimenti, spiega a La Stampa nella prima intervista dalla sua nomina la country manager Mariangela Marseglia, dalla logistica al ...

Amazon - dopo la Premier League il colosso statunitense punta la Liga : dopo aver acquistato i diritti per alcune partite di Premier League, Bezos punta il massimo campionato spagnolo per ampliare la propria offerta. L'articolo Amazon, dopo la Premier League il colosso statunitense punta la Liga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dopo Splinter Cell e Bloodborne 2 spunta anche Sunset Overdrive 2 su Amazon : Dopo Splinter Cell e Bloodborne 2 sulle pagine di Amazon Italia è spuntato un altro gioco non ancora annunciato, stiamo parlando di Sunset Overdrive 2.In realtà del possibile sequel se ne era già parlato in precedenza, fino ad arrivare alle notizie più recenti che, invece, non volevano un nuovo gioco della serie in lavorazione presso Insomniac Games. Sulla pagina dedicata di Amazon, possiamo leggere "31 dicembre 2019" come data di uscita e il ...

Bloodborne 2 è realtà? Il gioco spunta su Amazon : In questa domenica un lampo a ciel sereno scuote il panorama videoludico, sul listino di Amazon infatti fa capolino niente meno che Bloodborne 2, secondo capitolo della celebre esclusiva Sony targata From Software che non ha bisogno certamente di presentazioni.Ebbene la notizia ha dell'incredibile proprio perché fin ora non si hanno avute discussioni in merito, e gli stessi appassionati della serie sembravano aver fatto pace con l'idea di non ...

Amazon acquista PillPack e punta a diventare leader anche nel settore dei farmaci : Amazon fino ad oggi si è dimostrato un vero e proprio colosso in quasi tutti i settori, come tecnologia, libri, giochi e così via. Oggi, ha ufficialmente debuttato nel mondo delle farmacie [VIDEO] grazie all'acquisto di PillPack, una farmacia online specializzata nella consegna dei farmaci a domicilio. Non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la cifra spesa dal colosso americano, ma secondo alcune indiscrezioni che arrivano ...

Google punta a Cina - sfida Amazon : Google guarda alla Cina, dove i suoi prodotti fiore all'occhiello sono bloccati dal 2010. sfidando Amazon, Mountain View acquista per 550 milioni d...

