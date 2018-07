Amazon : in Italia nel 2018 creerà 1.700 posti di lavoro (2) : (AdnKronos) – Amazon continua, inoltre, ad assumere per il suo Centro di Sviluppo a Torino focalizzato sulla ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia già utilizzata per l’assistente vocale Alexa per servizi e prodotti come Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Fire TV e i tablet Amazon Fire. Dopo l’apertura di due nuovi centri di distribuzione a Passo Corese e ...

Amazon assume altre 1.700 persone in Italia : ecco i profili che cerca : (Foto: Getty Images/Emanuele Cremaschi) Amazon punta ancora forte sull’Italia. Previsti nuovi investimenti per rafforzare la sua presenza nel nostro Paese, con una crescita occupazionale importante. Quantificata dall’azienda in 1.700 nuovi posti di lavoro (a tempo indeterminato) creati sul territorio nazionale entro la fine del 2018. “Siamo impegnati a investire in Italia per migliorare continuamente i servizi che offriamo ai ...

Amazon punta sull’Italia : 800 milioni di investimenti e 1.700 assunzioni nel 2018 : Amazon farà nuovi investimenti per 800 milioni di euro in Italia nel corso del 2018, una somma che in dodici mesi corrisponde a quanto il gruppo dell’ecommerce ha investito nel Paese dal debutto nel 2010 al 2017. Gli investimenti, spiega a La Stampa nella prima intervista dalla sua nomina la country manager Mariangela Marseglia, dalla logistica al ...

Amazon Italia rivela inavvertitamente la data di uscita di Sekiro : non arriverà prima dell'anno fiscale 2019? : La nuova creatura di From Software, Sekiro: Shadows Die Twice, si è mostrata per la prima volta all'E3 2018 e nonostante il titolo sia riuscito ad attrarre la curiosità di giocatori e addetti ai lavori, lo studio non ha chiarito con precisione quando potremo finalmente giocarlo.A fornire oggi Sekiro di una data di uscita ci ha pensato Amazon Italia, che ha aggiornato la pagina del gioco mettendolo a listino per il 4 aprile 2019. Leak come questi ...

E-commerce : prima di acquistare il 77% degli italiani consulta Amazon : Teleborsa, - acquistare a colpo sicuro? A sciogliere ogni dubbio ci pensa Amazon. prima di acquistare online o in negozio, infatti, gli italiani cercano sul web informazioni sul prodotto desiderato ...

Amazon spedisce astici vivi in Italia - l'Enpa protesta : Questi animali devono viaggiare in una scatola per centinaia di chilometri. Per molti, fra cui la onlus, è una grave forma di maltrattamento

Arriva in Italia Yi Gimbal per smartphone con uno sconto di ben 50 euro su Amazon : Arriva finalmente anche in Italia Yi Gimbal per smartphone e per l'occasione lo store ufficiale su Amazon lancia una promozione valida solo oggi e domani. L'articolo Arriva in Italia Yi Gimbal per smartphone con uno sconto di ben 50 euro su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Amazon alla guerra delle farmacie Bezos sfida l'italiano Pessina Acquistata la catena online Pillpack : Prima il lancio di una linea propria di farmaci da banco (i cosiddetti Otc, over the counter, drugs) Basic Care, realizzata poi in concreto dalla casa farmaceutica specializzata in farmaci generici Perrigo. Decisione che aveva messo in allarme i big delle catene di farmacie americane quotate a Wall Street, come ad esempio Walgreens Boots Alliance Segui su affaritaliani.it