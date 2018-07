Amazon | espansione in Italia proseguirà con 1700 nuove assunzioni entro il 2018

laragnatelanews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Mancano una settimana appena all’inizio del Prime Day, l’ormai tradizionale campagna di sconti organizzata dache quest’anno si terrà il 16 luglio e andrà avanti per 36 ore con promozioni su oltre 1 milione di prodotti e servizi che consentiranno ai clientiPrime di risparmiare molto sull’acquisto di prodotti appartenenti a decine di categorie diverse. Nel frattempo l’dia livello globale prosegue senza sosta, e se Jeff Bezos grazie alla sua creatura continua (secondo Bloomberg) a confermarsi l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio di oltre 140 miliardi di dollari, investendo di recente anche nel settore delle farmacie, non è da meno la crescita che il colosso delle vendite online sta registrando in. Ed è proprio nel nostro paese che i piani per il futuro diprevedono ulteriori investimenti. E’ ...