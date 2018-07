Amazon creerà 1700 nuovi posti di lavoro in Italia

Amazon : in Italia nel 2018 creerà 1.700 posti di lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Amazon creerà 1.700 posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine dell’anno, portando i propri dipendenti a 5.200 unità, dai 3.500 di fine 2017. Queste nuove opportunità di lavoro , ha annunciato oggi il colosso Usa dell’e-commerce, sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza, dagli ingegneri e sviluppatori di software agli operatori di ...

Amazon : in Italia nel 2018 creerà 1.700 posti di lavoro (2) : (AdnKronos) – Amazon continua, inoltre, ad assumere per il suo Centro di Sviluppo a Torino focalizzato sulla ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia già utilizzata per l’assistente vocale Alexa per servizi e prodotti come Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Fire TV e i tablet Amazon Fire. Dopo l’apertura di due nuovi centri di distribuzione a Passo Corese e ...