Amazon assume | 1700 posti in Italia

Ispettorato del Lavoro contro Amazon : “Troppi interinali - ora deve assumere 1300 lavoratori” : L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rilevato il superamento delle quote per l'utilizzo di lavoratori somministrati, ha chiesto ad Amazon di stabilizzare 1300 persone mediante assunzione: "È stato contestato all'azienda di aver utilizzato, nel periodo da luglio a dicembre 2017, i lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato".Continua a leggere

Amazon ha sforato le quote di interinali. L’Ispettorato del lavoro : “Deve assumere 1.300 persone a tempo indeterminato” : Amazon Italia deve assumere 1.300 interinali perché ha sforato le quote per l’utilizzo di “lavoratori somministrati”. La decisione è stata presa dall’Ispettorato del lavoro al termine dell’accertamento, che mirava anche a chiarire la regolarità dell’utilizzo di braccialetti informatici per il controllo a distanza e il miglioramento della ricerca dei pacchi da parte dei dipendenti. Gli interinali potranno ...

