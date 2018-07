Alti lai preventivi sul decreto Dignità

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) I toni con cui è stato accolto il "dignità", per la parte che riguarda gli interventi sui contratti di lavoro, sono davvero apocalittici. Le associazioni degli industriali, in coro unanime, parlano di ritorno al passato, che irrigidisce regole essenziali alla flessibilità del lavoro e farà cadere occupazione e investimenti. Temi ripresi con toni analoghi da larga parte delle opposizioni, specie del Centro-destra, e da importanti esponenti del Pd.Grida di dolore che appaiono francamente oltre misura in ragione della moderazione, oserei dire della timidezza, con cui ilmuove alcuni passi nella giusta direzione di contrastare la diffusione, non della flessibilità, ma del precariato nel nostro paese, riprendendo, per quanto solo parzialmente, proposte che erano state avanzate nella precedente legislatura da Liberi e Uguali o dalla minoranza ...