Ally Brooke Fifth Harmony è in studio di registrazione Nuova musica in arrivo?

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 4 all'8 giugno 2018 : Steffy vede Liam con SAlly - Brooke non perdona Bill : Stiamo per darvi le anticipazioni italiane di Beautiful dal 4 all'8 giugno 2018 e, in base alle date delle puntate, avrete intuito che non ci sarà la puntata del sabato: tornerà prima o poi? Vedremo, intanto scopriamo cosa succederà: Brooke lascerà Bill e si consolerà subito con Ridge. Steffy vorrà ancora aggiustare le cose tra Bill e Liam, ma da quest'ultimo arriverà Brooke per metterlo in guardia sulla vendetta di Bill, che intanto sarà ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : Brooke furiosa con Bill - Liam aiuta SAlly : Nessuna tregua nelle anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane dal 28 maggio al 1° giugno 2018: tra Bill e Liam la guerra proseguirà! Steffy si impegnerà a mettere pace fra i due, ma non sarà possibile. Brooke parlerà con Ridge dei cambiamenti ai vertici della Spencer, mentre Thomas chiamerà Sally per dirle che non tornerà a Los Angeles e che Caroline sta guarendo. Liam comprerà l'edificio della Spectra e lo donerà a Sally! La ragazza ...

