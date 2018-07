Alluvione in Giappone | oltre 100 morti | 50 dispersi Ultime notizie video | premier Abe

Alluvione Giappone - oltre 100 morti e sei milioni di sfollati. Si fermano anche le fabbriche di auto : Devastazioni e morti in Giappone , a causa delle forti piogge torrenziali che hanno colpito soprattutto le zone occidentali, le regioni di Kansai e del Kyushualito. Secondo le auto rità locali, il numero delle vittime è salito a 100 nelle ultime ore, a cui si devono aggiungere almeno 50 persone disperse. Intanto i 54mila uomini di esercito, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera impegnati nel soccorso e nell’assistenza stanno lavorando ...

