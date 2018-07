Alluvione Giappone | oltre 100 morti e sei milioni di sfollati Si fermano anche le

ilfattoquotidiano

Giappone in ginocchio: 100 morti per l'alluvione. Si fermano le fabbriche di automobili

(Di lunedì 9 luglio 2018) Devastazioni ein, a causa delle forti piogge torrenziali che hanno colpito soprattutto le zone occidentali, le regioni di Kansai e del Kyushualito. Secondo le autorità locali, il numero delle vittime è salito a 100 nelle ultime ore, a cui si devono aggiungere almeno 50 persone disperse. Intanto i 54mila uomini di esercito, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera impegnati nel soccorso e nell’assistenza stanno lavorando senza sosta, in una drammatica corsa contro il tempo. Il premier Shinzo Abe ha annullato il previsto viaggio in Francia, Belgio, Arabia Saudita ed Egitto, per restare alla guida dei soccorsi. Gli ordini di evacuazione hanno riguardato un totale di 5,9residenti in 19 prefetture, con 30mila persone costrette a pernottare nei centri di accoglienza da domenica.Nella prefettura di Okayama, tra le aree maggiormente colpite dalla furie delle ...