Alitalia | passeggeri +25 | 9% in primi 3 mesi Shuttle Milano-Londra

Alitalia : a giugno ricavi da traffico passeggeri +10 - 6% su anno : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Prosegue il trend di crescita dei ricavi da traffico passeggeri di Alitalia . La compagnia ha registrato a giugno ricavi da traffico passeggeri in aumento del 10,6% rispetto al giugno 2017. Una crescita a doppia cifra trainata sia dai collegamenti nazionali che da quelli internazionali e intercontinentali. Complessivamente, dopo l’incremento del 6,4% registrato nei primi tre mesi del 2018, nel secondo ...

Alitalia : a maggio crescono ricavi e passeggeri - Gubitosi ‘bene anche giugno’ : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Alitalia prosegue sulla rotta della crescita di ricavi e passeggeri . A maggio , la compagnia ha registrato ricavi da traffico passeggeri in aumento del 7,6% rispetto al maggio 2017, primo mese dell’amministrazione straordinaria e ha trasportato 1.908.311 passeggeri con una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainata, in particolare, dalla positiva performance del lungo ...

Alitalia : a maggio crescono ricavi e passeggeri - Gubitosi ‘bene anche giugno’ (2) : (AdnKronos) – La nuova sala Casa Alitalia sostituisce la lounge finora disponibile per i viaggiatori dei voli internazionali, situata presso l’ex molo H dello scalo. Con l’apertura del molo E e lo spostamento di gran parte dei voli Alitalia nella nuova struttura, era opportuno l’allestimento di uno spazio più prossimo all’area di imbarco per migliorare il servizio ai passeggeri e rendere più efficienti le ...

Passeggeri - prestito e investimenti : a che punto è il caso Alitalia : I tre commissari di Alitalia: da sinistra, Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano Paleari La situazione di Alitalia è ancora incerta e di difficile risoluzione. I possibili acquirenti sono in attesa che il quadro politico si chiarisca e, nel frattempo, i commissari continuano a lavorare per risistemare i conti. Un lavoro che, come dichiarato nei giorni scorsi dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Giulia Lupo, sarà sostenuto dal nascente ...