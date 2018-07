Alitalia | M5S | in discussione i conti non i commissari

Alitalia : Lupo (M5S) - mettiamo in discussione conti non commissari : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “A seguito delle dichiarazioni del commissario Gubitosi, rilasciate al Corriere della Sera, mi sento di rassicurare tutti sulla priorità del tema Alitalia, sia personale che del governo tutto. Non sono in discussione i commissari ma i conti, che come da decreto recentemente approvato dovranno essere trasmessi entro il mese di agosto”. A dichiararlo, in una nota, è Giulia Lupo, senatrice del ...

Alitalia - con contratto Lega-M5S torna ipotesi integrazione Fs : Roma, 18 mag. , askanews, Il destino dell'Alitalia, con l'avvento al Governo della coalizione tra Lega e Movimento 5 Stelle, sembra confinato all'interno dei confini nazionali. Il contratto stipulato ...

CONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva - Alitalia e Mps? : Probabilmente il CONTRATTO di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle non ne parlerà, ma ci sono importanti dossier da affrontare, come Ilva, Alitalia e Mps. LORENZO TORRISI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:03:00 GMT)MPS/ La nemesi del Monte dei Paschi fra vecchi crediti ai Ds e nuovi soci grillini, di N. BertiINCHIESTA Alitalia/ Altro che risparmi, la compagnia costa più che con Etihad, di U. Arrigo

Alitalia : M5S critico - Gubitosi anche Tim : "Abbiamo appena appreso che Luigi Gubitosi è entrato nel Cda di Tim, collezionando quindi una nuova poltrona, e un nuovo incarico. Come farà a conciliare questi due incarichi delicati e strategici per ...

