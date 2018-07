Alitalia | Lupo M5S | mettiamo in discussione conti non commissari

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “A seguito delle dichiarazioni delo Gubitosi, rilasciate al Corriere della Sera, mi sento di rassicurare tutti sulla priorità del tema, sia personale che del governo tutto. Non sono inma i, che come da decreto recentemente approvato dovranno essere trasmessi entro il mese di agosto”. A dichiararlo, in una nota, è Giulia, senatrice del Movimento 5 Stelle.“Gubitosi – afferma– potrà rendersi maggiormente utile anticipando tale termine al fine di consentire al nostro team di esperti di ottimizzare il piano di rilancio dell’, nell’interesse dell’azienda e dei cittadini tutti”. L'articolo(M5S),innonMeteo Web.