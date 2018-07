Alfredino a Vermicino era un bambino solo I ragazzi thailandesi | in fondo | sono

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ore di attesa per la Thailandia, con tutto il Paese che aspetta con il fiato sospeso la conclusione delle operazioni di salvataggio della squadra di baby calciatori e del loro allenatore, rimasti intrappolati da oltre 15 giorni in una grotta. A riflettere sulla vicenda oggi è Walter Veltroni che, sulle pagine del Corriere della Sera, parla di quei, mettendo la loro vicenda a paragone con quella diRampi,caduto in un pozzo a, nei pressi di Roma, nel lontano 1981.Conosciamo questa storia. Il nostro Paese l'ha vissuta un giorno di giugno del 1981 quando un, Alfredo Rampi, precipitò in un buco della terra dal quale non uscì vivo ... Si paralizzò l'opinione pubblica, incollata febbrilmente e morbosamente davanti alla tv, giorno e notte. E si paralizzò il sistema di salvataggio, che diede prova di incompetenza, ...