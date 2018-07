Alessio non ha avuto scampo Destino crudele | è morto a 42 anni facendo quello che più

Bologna - non si apre il paracadute e si schianta al suolo : Alessio muore a 42 anni : Alessio Stipcevich è morto a 42 anni dopo che il paracadute che stava utilizzando per lanciarsi della Pietra di Bismantova, Appennino reggiano, non si è aperto per cause ancora in via di accertamento. Era un basejumper esperto. Sul caso è stata avviata un'inchiesta.Continua a leggere