ALBERTO MEZZETTI A BARBARA D' URSO | “QUANTO SEI BONA” Il Tarzan di Viterbo all' attacco

Grande Fratello 15 - ALBERTO MEZZETTI : "Barbara D'Urso? Continuerò a corteggiarla" : Alberto Mezzetti , il vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello , fa sul serio con Barbara D'Urso, la conduttrice dell'ultima edizione del reality show andata in onda su Canale 5 la scorsa primavera.Dopo essere uscito dalla casa, infatti, il Tarzan di Viterbo è riuscito a trascorrere una serata con la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live che gli ha lasciato buone sensazioni per quanto riguarda il futuro.prosegui ...

“ALBERTO MEZZETTI non meritava di vincere il GF” : parla ex concorrente della Casa : Aberto Mezzetti meritava di vincere il Grande Fratello? parla un ex concorrente: “C’erano personaggi un po’ più veri” Alberto Mezzetti meritava di vincere il GF 15? Questa domanda, proprio oggi, è stata fatta a Danilo Aquino che, pur riconoscendo alcune qualità al suo compagno di avventura, ha avuto da ridire sul trionfo di quest’ultimo nel reality. […] L'articolo “Alberto Mezzetti non meritava di ...