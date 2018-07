Air France-Klm - a maggio i passeggeri crescono del 3 - 7% : Roma, 9 lug., askanews, - passeggeri in crescita del 3,7% a maggio per Air France-Klm. Il gruppo in particolare ha registrato una netta crescita nei collegamenti con il Sud America e melle sue ...

VIDEO NAiro Quintana fora al Tour de France : clamoroso colpo di scena! Perde 1’15” da Nibali : Nairo Quintana si è reso protagonista di una clamorosa foratura negli ultimi cinque chilometri della prima tappa del Tour de France 2018. Il colombiano, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, ha pagato a caro prezzo un problema meccanico e non aveva nessun compagno in grado di aiutarlo. L’uomo della Movistar ha dovuto aspettare l’aiuto corsa e ha perso tantissimo tempo, tagliando il traguardo a 1’15” da Vincenzo ...

Air France offre l'esperienza Joon sulla rotta Napoli-Parigi : Teleborsa, - I primi collegamenti aerei tra Napoli e Parigi sono iniziati nel 1929 con la compagnia aerea Air Union-Lignes d'Orient e il primo volo operato su questa tratta da Air France è datato 1963:...

Tour de France 2018 : NAiro Quintana - tutto sulla Grande Boucle. Il colombiano ha corso pochissimo - incognita sulla condizione : Tra i grandi favoriti della 105a edizione del Tour de France spicca il nome di Nairo Quintana. Il 28enne colombiano parte non solo con l’obiettivo di contrastare il dominio di Chris Froome sulle strade del territorio transalpino, ma soprattutto con l’intento di completare la Tripla Corona (Giro, Tour e Vuelta). Il Condor sta preparando una stagione intera per concentrarsi esclusivamente su quel trofeo sfuggitogli di mano per poco più ...

Tour de France 2018 : NAiro Quintana - tutto per la maglia gialla. Poche corse e lunghi ritiri per arrivare al top : Preparazione atipica, diversa praticamente da tutti gli altri contendenti alla maglia gialla. Nairo Quintana come di consueto ha preferito lunghi ritiri in altura, in classico stile colombiano, per preparare al meglio l’assalto all’edizione numero 105 del Tour de France. Il capitano della Movistar è arrivato ad un bivio della sua carriera: ha già dimostrato più volte il suo valore, ma deve provare a superare i propri limiti ed ...

Sindacati : 'Air France sta diventando come Alitalia' : Nel frattempo il ministro dell'Economia Francese ha cercato di raffreddare gli animi: Capron 'è un candidato fra gli altri', 'tutti gli azionisti dovrebbero avere parola in merito' alla scelta del ...

Klm e Delta non vogliono Capron alla guida di Air France : Bruno Le Maire, ministro dell'Economia Francese, aveva confermato nel weekend che Capron era tra i candidati per prendere la guida del gruppo, dopo che lo scorso mese il chief executive Jean-Marc ...

Macron privatizza gli scali di Parigi - nel mirino anche Air France : ROMA - Due pacchetti 'pesanti', ma anche due scuole di pensiero economico che si muovono in direzioni opposte. La Francia vuole liberarsi prima possibile di fardelli ingombranti per un valore di circa ...

AirOLE - GENDARMI FRANCESI SCONFINANO : “CASO INAUDITO”/ Ultime notizie : nuovo incidente diplomatico? : AIROLE, GENDARMI FRANCESI SCONFINANO: “CASO INAUDITO”, dice il sindaco Fausto Molinari. Ennesima ingerenza, i precedenti. E Mulè di Forza Italia invita Salvini a parlarne con Macron e Conte(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:30:00 GMT)

I francesi sconfinano ancora : i gendarmi pattugliano Airole : Proprio mentre Macron e Conte provavano a ricucire i rapporti tra Italia e Francia, la Gendarmeria francese ha nuovamente sconfinato sul territorio italiano. A segnalare l'episodio avvenuto ad Airole, a pochi passi dal confine, è stato il sindaco, Fausto Molinari che ha trovato, con stupore, come sottolinea ilSecoloXIX un'auto dei gendarmi francesi nella piazza del paese. "La vettura è rimasta lì dalle 11 alle 16. A che titolo?". Poi il primo ...

Il ministro francese Le MAire è 'dispiaciuto' che Tria ha annullato l'incontro : Parigi, 13 giu. , askanews, Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha espresso il suo rammarico per la cancellazione da parte dell'omologo italiano Giovanni Tria dell'incontro che avrebbero dovuto avere oggi a Bercy alle 17:30 sede ...

Migranti - Tria annulla incontro con ministro francese Le MAire : Roma, 13 giu. , askanews, Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro in programma a Parigi con l'omologo francese Bruno Le Maire previsto per oggi pomeriggio alle 17.30 alla luce dello scontro fra Italia e Francia sulla ...