Ai Mondiali c' è un' Africa che vince e che zittisce i nazionalisti

Maradona e la sua teoria sui Mondiali : "La 'mafia' delle nazionali europee porta via i calciatori africani per naturalizzarli" : "C'è una mafia che porta via i calciatori africani per naturalizzarli per le nazionali europee. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere". È un Diego Maradona senza peli sulla lingua quello che, nel corso della trasmissione "La mano del Diez" sull'emittente venezuelana Telesur, sottolinea che tre delle quattro nazionali semifinaliste ai Mondiali sono in gran parte composte da figli ...

Mondiali 2018 - flop delle Africane. Senegal eliminato : ecco perché : L'eliminazione del Senegal, vittima del discutibile regolamento del Fair Play, taglia fuori il continente nero dagli ottavi: un evento che non si verificava da oltre 30 anni Ottavi Mondiali 2018, gli ...

Prima o poi un'africana vincerà i Mondiali. Per ora mi accontento della musica : Me la sarei pure vista a casa, spaparanzato sul divano, se non mi fosse esploso il televisore, non oggi ma il 9 luglio 2006 alle sette e cinquanta, sull'Inno di Mameli della finale contro la Francia. ...

Giappone agli ottavi dei Mondiali grazie a meno cartellini gialli. Senegal fuori - tutta l'Africa eliminata : La qualificazione del Giappone agli ottavi dei Mondiali 2018 si tinge di giallo, letteralmente. Nonostante la sconfitta per 1 a 0 contro la Polonia i nipponici sono comunque riusciti a passare il turno da secondi a scapito del Senegal, grazie al cosiddetto "coefficiente fairplay". Entrambe le squadre avevano collezionato 4 punti in classifica con una differenza reti pari a 0 (4 gol fatti e 4 subiti per entrambi). A fare la differenza è ...

Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Los Cafeteros volano agli ottavi con il gol di Mina - eliminazione beffarda per gli africani : La Colombia batte 1-0 il Senegal e vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Los Cafeteros hanno vinto lo scontro diretto grazie al gol di Mina al 74’ e si qualificano così come primi classificati nel Gruppo H. Beffati invece I Leoni della Teranga che vengono eliMinati per il coefficiente fair play, che premia il Giappone avendo accumulato due cartellini gialli in meno nelle gare disputate. Avvio di gara su ritmi bassi, con nessuna ...

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE degli Ottavi di Finale aggiornato – Per la prima volta nella storia non ci sono africane - il web si scatena : “è l’effetto Salvini” : Il TABELLONE degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018 è praticamente completo: ci sono solo due spazi vuoti, ma sappiamo già le squadre che li riempiranno. Si tratta di Belgio e Inghilterra, che stasera nello scontro diretto decideranno la posizione. Chi vince affronterà il Giappone in un Ottavo di Finale più semplice, ma poi ai Quarti potrebbe scontrarsi con il Brasile. Chi perde e arriva secondo, invece, dovrà affrontare subito ...

Il Senegal ai Mondiali fa sognare l’Africa : Un’onda verde-giallo-rossa sta attraversando il continente. Tutti gli occhi, ora, sono puntati sui Leoni della téranga. Leggi

