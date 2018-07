Agrigento Romeno ucciso da una famiglia di connazionali

romadailynews

(Di lunedì 9 luglio 2018)da unadi– Un agricoltore incensurato di 37 anni è statoa Naro, nell’Agrigentino, a colpi di zappa. Per l’omicidio i carabinieri hanno arrestato un’interaromena. Nelle prime ore del mattino, è giunta al “112” la segnalazione di una grave lite fra più persone in pieno centro a Naro. Giunti sul posto con numerose pattuglie, i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo della compagnia di Licata si sono subito resi conto di trovarsi davanti alla scena di un efferato crimine. Bastoni e armi da taglio, sangue ovunque. Questa la scena alla quale si sono trovati davanti gli specialisti della sezione rilievi del reparto operativo del comando provinciale, accorsi sul posto per i repertamenti del caso. La vittima, Pinau Constantin, agricoltore, 37 enne,, con una grossa ferita ...