Aggiornamento OTA per Huawei P20 Pro no brand ITA | B131 con diverse novità

Finisce la lunga attesa per Honor 9 : scatta l’Aggiornamento B366 via OTA : Giungono proprio in queste ore alcune notizie interessanti per Honor 9, considerando il fatto che con colpevole ritardo dovrebbe essere disponibile per tutti, a strettissimo giro, il nuovo aggiornamento per il device lanciato sul mercato nel 2017. Si tratta del firmware con patch di sicurezza che risale a maggio, a proposito del quale le prime anticipazioni ve le abbiamo fornite esattamente un mese fa su queste pagine. Importante dunque ...

Su Nexus e Pixel arriva l’Aggiornamento di giugno : link file OTA e factory image : arriva anche il momento dell'aggiornamento di giugno per i dispositivi Nexus e Pixel abilitati, proprio nel mentre, a margine del WWDC 2018 tenutosi nella giornata di ieri, Apple poneva l'accento sulle enormi differenze vigenti tra la propria distribuzione software e quella Android, il colosso di Mountain View passava al contrattacco, rilasciando la patch di sicurezza del mese corrente, non affatto avida di novità importanti. Non basterà questa ...

In Aggiornamento OTA il Samsung Galaxy Note 8 : XXU3CRE5 per no brand Italia : Fa la propria comparsa sui server di Samsung Update LIVE! l'aggiornamento N950FXXU3CRE5 con patch di sicurezza di maggio riservato ai Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, segno evidente che anche i pacchetti OTA sono partiti, come invece ancora non era accaduto qualche giorno fa, quando per la prima volta vi parlammo della disponibilità del firmware su Smart Switch, il software proprietario attraverso cui è possibile adempiere ad una gestione ...

Di nuovo protagonista il Nexus 6 : ultimo Aggiornamento ufficiale per il top 2014 : Riesce ancora a regalare sorprese il Nexus 6, googlefonino dell'anno 2014, per tanto e tanto tempo rimasto alle corde in termini di upgrade. Era lo scorso anno quando il device riceveva l'aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat, cui faceva seguito un pacchetto successivo che aveva a propria volta richiesto il downgrade alla precedente versione Android 7.0 Nougat. Da allora più il nulla, almeno fino a quello che sembra candidato ad essere ...

Abarth 595 : la gamma ottiene un Aggiornamento al sistema di infotainment : Ciò è stato reso possibile, secondo il responsabile, da alcune caratteristiche riviste e da una politica dei prezzi più aggressiva. Antonelli ha aggiunto che sono riusciti ad aumentare la produzione ...

Tabella tempi Aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 - P10 Lite e Mate 10 Lite : nota ufficiale in Europa : A quando l'aggiornamento definitivo Oreo su Huawei P8 Lite 2017, P10 Lite e pure Mate 10 Lite? Per le tre serie Lite sono in molti ad attendere Android 8.0 dopo l'avvio dei rispettivi programmi beta, ai quali tuttavia non hanno potuto partecipare tutti i possessori per il numero di posti limitati ma pure per la questione dei device brandizzati non interessati dai test. Grazie ad un nuovo feedback appena ottenuto, possiamo oggi fornirvi i tempi ...

Aggiornamento graduatorie di istituto 2018 : nota Miur 22975 : “Il Miur con la nota 22975 del 14 maggio 2018 ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale 784/18 che definisce le scadenze e le procedure per l’Aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie di istituto di II fascia, la dichiarazione della specializzazione di sostegno e la regolamentazione della priorità in III fascia per gli abilitati, come previsto nel […] L'articolo Aggiornamento graduatorie di istituto 2018: ...

Bitcoin : valore e quotazione - l'Aggiornamento a inizio maggio 2018 : Bitcoin: Warren Buffett e Bill Gates si schierano contro Un nuovo attacco contro Bitcoin è stato scagliato da due degli uomini più ricchi al mondo. Da un lato Warren Buffett , dall'altra Bill Gates . ...