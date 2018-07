Ag Morata | ' Con Ronaldo alla Juve arriveranno altri big Colpo Real? Occhio a Icardi'

Cristina Chiabotto è innaMorata : il primo bacio social con il suo nuovo amore : Dopo gli scatti rubati dai paparazzi, i tempi sono diventati maturi per ufficializzare una relazione che sembra molto più di una...

Morata alla Juventus/ Ritorno possibile - il destino di Alvaro si intreccia con Higuain : Morata alla Juventus: il Ritorno è possibile, il destino di Alvaro si intreccia con quello di Higuain in un possibile doppio affare con il Chelsea che...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:50:00 GMT)

IVA ZANICCHI/ “Mi sono sposata - ma non ero innaMorata. Non parlo con mia sorella da anni” (Non disturbare) : Dal gruppo Whatsapp con i non rieletti a Bruxelles alle sue avventure e flirt: da un principe russo ad Alberto Sordi fino all'amore della sua vita, il geloso Fausto(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 00:05:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : Juventus su Morata - la Lazio non fa sconti : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Scambio Higuain-Morata - follia Juventus : arriva il sì bianconero - Allegri spinge per la fumata bianca : Scambio Higuain-Morata – Il calciomercato entra finalmente nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le strategie della Juventus, i bianconeri al momento si sono rinforzati con gli arrivi del terzino Cancelo e del centrocampista Emre Can ma rischiano di indebolirsi clamorosamente in attacco. Sì perchè secondo le ultime indiscrezioni si avvicina sempre di più lo Scambio con il Chelsea tra Morata ed Higuain, il Pipita è ...

Claudia Gerini : "Il flirt con Verdone? Io ero innaMorata - ma non pronta a una relazione" : "Il flirt è durato un pochino, forse l'anno in cui abbiamo girato 'Sono pazzo di Iris Blond', non ricordo esattamente". Claudia Gerini torna a parlare del rapporto con Carlo Verdone. Nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione "Belve", condotta da Francesca Fagnani su Nove, l'attrice parla del passato flirt con il regista che l'ha diretta. "Io ero innamorata di lui da sempre", dice Gerini, "Abbiamo fatto due film di seguito ...

Alvaro Morata e Alice Campello incinta - vacanza d'amore con maxi pancione i gemelli sono in arrivo! : ... 'Amare davvero, per me, è cambiare le proprie priorità per qualcuno, è mettere quel qualcuno prima di qualsiasi altra cosa al mondo, è esserci ogni giorno, è togliere l'orgoglio, è mettere la ...

Bergamo - fa sesso con l'alunno di 13 anni. Prof 40enne in lacrime : «Mi ero innaMorata» : «Mi ero innamorata di quel ragazzo, ho perso la testa e ho sbagliato, sono in un momento assai difficile della mia vita visto che mi sto separando da mio marito». Poche parole dette tra...

Rapporti hot con studente 13enne "ero innaMorata"/ Bergamo - confessa prof arrestata : "ora capisco la gravità" : Bergamo, Rapporti hot con lo studente 13enne: confessa la professoressa arrestata 7 giorni fa, 'ero innamorata, ma ora mi rendo conto quanto è grave'.

Sesso con l'alunno di 13 anni. Professoressa in lacrime : "Ero innaMorata del mio studente - ma ho sbagliato" : Si presenta in lacrime davanti al gip la Professoressa agli arresti domiciliari da martedì scorso per una storia di Sesso con un suo studente di 14 anni. Come si legge sul Corriere della Sera, la donna "ha parlato per poco tempo, ma nell'interrogatorio di garanzia ha messo tutta la sua storia".Davanti al gip Marina Cavalleri ha raccontato il momento personale difficile che sta vivendo. La separazione, tra l'altro. Per questo motivo, si ...

Juventus - Sarri vuole Higuain : ipotesi scambio con Morata : TORINO - Non ci sono ancora le fotografie con sciarpe e strette di mano, ma l'era di Maurizio Sarri al Chelsea è iniziata. Il tecnico è a Londra dove ha iniziato a delineare i piani con la dirigenza ...