Aerospazio | delega affidata al sottosegretario Giancarlo Giorgetti

(Di lunedì 9 luglio 2018) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state rese note svariate deleghe all’interno della formazione governativa. Larelativa al settore aerospaziale è stata, assieme ad altre, alalla Presidenza del Consiglio On.. Unaimportante per l’ASI e per le attività spaziali del Paese, come previsto dalla legge 7 del 11 gennaio 2018 sulla governance del settore aerospaziale. La nuova legge prevede, infatti, al fine di assicurare l’indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati, l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Il Comitato – riporta l’ASI – è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ...