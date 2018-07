Acrobazie folli | due ucraini sfidano l’atterraggio dell’aereo VIDEO

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Due giovani acrobati hanno sfidato un gigante dei cieli con una posa decisamente particolare Yuliia Nos e Oleg Kolisnichenko, due giovani acrobati, hanno postato una loro immagine su Istagram che immortala i due ragazzi in una posa decisamente particolare e “coraggiosa”. La foto in questione ritrae infatti i due mentre eseguono una particolare acrobazia (lei in equilibrio sulla testa di lui) sulla spiaggia di Maho Beach che si trova sull’isola caraibica di St. Maarten. Questa spiaggia è famosa anche per il passaggio di aerei di linea a poche decine di metri dai bagnanti: l’immagine postata sui social dai duemostra infatti la ragazza in equilibrio che sembra sfiorare le ruotein fase d’atterraggio. Anche se con ogni probabilità l’estrema vicinanza tra la ragazza e l’aereo è frutto di un gioco di prospettive, non sono mancate aspre critiche ai due da ...