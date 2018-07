“Abbiamo ritrovato il corpo” Come è morta Ornella e la scoperta dei ricercatori Tutti

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 luglio 2018) Adesso è ufficiale: il corpo diBellagarda, una sommozzatrice di Alpignano – in provincia di Torino – di 50 anni, è statonel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. La donna era stata dichiarata dispersa dopo essersi immersa per visitare il relitto della Haven, la petroliera affondata l’11 aprile 1991 al largo della costa di Arenzano con cinque vittime e migliaia di tonnellate di petrolio disperso in mare. La sub, volontaria della Croce Verde, non è tornata a galla insieme ai suoi compagni di immersione, facendo così scattare immediatamente le disperate ricerche. Sul posto stanno lavorando gli uomini della capitaneria di porto e i vigili del fuoco.Alle ricerche hanno partecipato anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, che hanno portato anche un ...