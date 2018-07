A lezione dall' Islanda

A 40 anni dalla sua elezione a Presidente della Repubblica - il 'giovane' Sandro Pertini diventa un film : A 40 anni dalla sua elezione a Capo dello Stato, Sandro Pertini 'combattente' diventa un film. Come spiega Stefano Caretti, storico e direttore della Fondazione Turati - Centro studi Sandro Pertini ' ...

La Svezia legittima la sua presenza al Mondiale! Dalla lezione ad Ibrahimovic al comando del girone F : l’Italia la smetta di rosicare : La Svezia chiude la bocca ai critici e legittima la sua presenza a Russia 2018: i ragazzi Andersson chiudono il girone-F al primo posto anche senza Ibrahimovic. L’Italia avrebbe fatto meglio? Sfatiamo un mito: la Svezia merita di essere ai Mondiali di Russia 2018. Basta guardare l’esito del girone-F, che vede proprio i ragazzi di coach Andersson chiudere al primo posto, grazie ai successi su Corea del Sud e Messico, con 5 gol fatti e ...

Dalla protesta in mutande all’elezione : Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : Eletto primo cittadino con oltre il 65% dei voti, già sindaco di Fiumedinisi e Santa Teresa di Riva, nel 2007 si era spogliato nell’Assemblea regionale della Sicilia. Finito sotto inchiesta per abuso d’ufficio e per evasione fiscale

Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : dalla protesta in mutande agli arresti all'elezione : stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti . Ma il nome di Cateno De Luca non è affatto sconosciuto né al mondo politico né a quello giudiziario. Una delle immagini che sono rimaste negli annali , di lui, è quella di quando, nel 2007, rimase in mutande nell'Assemblea regionale della Sicilia: la Bibbia in ...

Bologna - la lezione di Martin Scorsese : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

Fico 'La politica resti fuori dalla Rai - l elezione del Cda sarà il primo banco di prova' : E ha deciso di fare sentire la sua voce con un appello su Facebook: 'La politica ne resti fuori, dia finalmente un segnale forte di cambiamento. In caso contrario saremmo davanti a un vero e proprio ...

Nove25 presenta la nuova collezione Filo Spinato : dalla fedina minimal agli orecchini rock [GALLERY] : Nove25 presenta la nuova collezione Filo Spinato: una linea unica ed originale Accessori originali e unici, per tutti i gusti, per chi ha carattere e nuove farsi notare. Nove25 propone prodotti speciali e, adesso, presenta la nuova collezione Filo Spinato. Il riferimento, proposto dal brand italiano di gioielli in argento, è il mondo dei tattoo. In questa collezione Nove25 si ispira al classico disegno del Filo Spinato che reinterpreta in modo ...

Il principale quotidiano economico tedesco : "Dall'Italia una lezione ai tedeschi : bisogna restringere l'Eurozona" : Ora a dirlo sono i tedeschi, nella fattispecie il primo quotidiano finanziario - nella sua versione Global in inglese - per capirsi, l'analogo del Sole 24 Ore italiano: "bisogna allentare o restringere l'Eurozona". In un editoriale apparso su Handelsblatt Global, la versione in inglese del principale quotidiano economico tedesco si prende in considerazione l'uscita dell'euro per alcuni Paesi, in particolare quelli del Sud Europa: "Questa ...

Come ripartire dalle biblioteche - la lezione di Ex Libris : Alla New York Public Library sono conservati un esemplare della Bibbia di Gutenberg, la lettera con cui Cristoforo Colombo annunciò il suo arrivo sulle sponde del continente americano e il Farewell Adress, uno dei testi più significativi e importanti scritti da George Washington alla fine del suo mandato presidenziale. Quelli citati sono alcuni dei 53 milioni di volumi e documenti che la biblioteca della Grande Mela ospita al suo ...

Meghan Markle a lezione dall’assistente della regina : Una volta c’erano le dame di corte, che prendevano sotto la loro ala protettrice le giovani mogli dei principi destinate a salire sui troni di mezza Europa. Galateo, lingue, buone maniere erano già legge nelle famiglie d’origine, ma un po’ di perfezionamento non guastava, indispensabile requisito per essere degne della corona. Oggi le cose saranno sì un po’ più moderne, ma certe abitudini fanno fatica ad arrendersi. Così ...

"Noi e i Robot" - studenti a lezione dall'ex ministro Carrozza : ... auspicando un interesse attivo e fattivo degli studenti per capire la realtà e l'evoluzione del mondo in cui viviamo. Al termine della presentazione gli studenti hanno posto diverse domande alla ...

Parigi fa la "festa" a Macron a un anno dall'elezione : la manifestazione contro il presidente - tra malcontento e tensione : A Parigi le proteste non accennano ad arginarsi. In 40 mila hanno partecipato alla manifestazione contro il presidente francese Emmanuel Macron, indetta nella capitale francese da alcuni deputati di sinistra, secondo un conteggio realizzato dall'organizzazione Occurrence. Nel corso della manifestazione anti-Macron, sono stati registrati attimi di paura a piazza della Bastiglia, quando una cinquantina di individui col volto coperto ha preso ...