A Innsbruck linea Salvini riveduta e corretta | gli stati maggiori impongono fedeltà alle

(Di lunedì 9 luglio 2018)'revisited'. Per la prima volta, nei 38 giorni di vita del governo legastellato, ladel ministro degli Interni vienedagliati."Achiederò la chiusura dei porti italianinavi delle missioni internazionali" europee, aveva detto il vicepremier leghista parlando del vertice informale dei ministri degli Interni Ue in programma nella cittadina austriaca dopodomani. Non è così, non ci si sfila dmissioni internazionali: la prima a insorgere è stata il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, poi il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, i due dicasteri competenti in materia, e anche il vicepremier Luigi Di Maio. Ma è dal vertice di oggi a tre a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i due vicee Di Maio che viene sancita la correzione. Ora al'Italia ci va per chiedere il ...