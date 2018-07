9 luglio 2006 | sono passati 12 anni | l’urlo azzurro sotto il cielo di Berlino

serieanews

: Un #OnThisDay che tutti voi ricorderete! 9 luglio 2006, Berlino... l'Italia è Campione del Mondo! E cinque biancon… - juventusfc : Un #OnThisDay che tutti voi ricorderete! 9 luglio 2006, Berlino... l'Italia è Campione del Mondo! E cinque biancon… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi - 9 luglio 2006 ???? L'#Italia è CAMPIONE DEL MONDO ?? - AmeliaGoalie : 9 luglio 2006. Campioni del Mondo. Indimenticabile. ???????? #campionidelmondo #fifaworldcup #berlino2006… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) 9- Una data incisa nel cuore di tutti i tifosi italiani. 9, l’Italia si consacra Campione del Mondo per la 4^ volta battendo la Francia ai calci di rigore. Un sogno inseguito e realizzato in un anno traumatico per la credibilità del sistema del calcio italiano. “Calciopoli” faceva occupava le prime … L'articolo 912: l’urloildiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....