50 fumetti da leggere quest’estate

(Di lunedì 9 luglio 2018) Si avvicinano le ferie estive, sinonimo di ozio e relax; che sia al mare, in montagna, o anche in città – ma con la grande riconquista del tempo libero. Come sfruttare al massimo i giorni di libertà dal lavoro o dagli studi? Qualche idea ve l’abbiamo già data, ma nessuna estate potrebbe dirsi veramente nerd senza qualche bel fumetto nello zaino. Ne abbiamo selezionati 50, tra le uscite più recenti e quelli che sbarcheranno in edicola e libreria nel corso delle prossime settimane. Storie noir, riflessioni sulla vita e sull’amore, fantascienza, manga, supereroi, orrore e tanto altro: ce n’è veramente per ogni gusto. Buona lettura! 50daquest’estate Wired.