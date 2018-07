5 videogiochi da recuperare quest’estate | da God of War a Vampyr

gqitalia

(Di lunedì 9 luglio 2018) L’afa estiva si insinua come un serpente nelle nostre case, costringendoci ad abbandonare le apparecchiature elettroniche e a dedicarci ad attività decisamente più rinfrescanti. Lo sa bene il mercato videoludico, che per la finestra inscritta nei mesi più caldi dell’anno non spara mai troppe cartucce, preferendo ricaricare le pile piuttosto che portare sui nostri scaffali titoli eccessivamente esosi o blasonati. Eppure, proprio per questo, l’estate diventa un’occasione per colmare qualche lacuna eusciti nella prima parte dell’anno, che per un motivo o per un altro si potrebbe aver scelto di lasciare indietro. Per questo motivo vogliamo consigliarvi 5 proposte che dovreste assolutamente giocare per ingannare l’attesa in vista delle release di settembre 2018. MONSTER HUNTER WORLD Monster Hunter World è uscito il 30 gennaio 2018 ...