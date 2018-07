14 persone sono morte durante un’operazione militare contro l’opposizione in Nicaragua

Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante : Quattro persone sono morte negli scontri e nelle proteste organizzate ad Haiti contro la decisione del presidente Jovenel Moise di aumentare il prezzo del carburante. Le proteste, che vanno avanti da tre giorni, chiedono le dimissioni del presidente Moise; in alcuni The post Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante appeared first on Il Post.

Quali sono i fattori che spingono le persone a cambiare lavoro : Più sei giovane e ben istruito, più sarai propenso a cambiare lavoro. A raccontarlo sulle pagine dello European Journal of Work and Organizational Psychology è stato un team di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo e della University of East Anglia che, confrontando gli effetti delle Qualità individuali e del mercato del lavoro sulla mobilità professionale, ha scoperto che contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, chi è più ...

Almeno 38 persone sono morte in Giappone in seguito alle forti piogge : Almeno 38 persone sono morte – e altre decine risultano disperse – nel Giappone centro-occidentale, in seguito alle intense piogge e alle successive alluvioni e frane. La maggior parte delle persone sono morte nell’area di Hiroshima, in cui piove da The post Almeno 38 persone sono morte in Giappone in seguito alle forti piogge appeared first on Il Post.

Maltempo in Giappone : 15 persone sono morte - oltre 50 sono disperse : Giappone messo in ginocchio dalle piogge torrenziali che non si interromperanno almeno fino a domenica. Cinquemila uomini delle Forze di autodifesa, polizia e vigili del fuoco hanno preso parte alle ...

Luigi Di Maio : “I giornali stanno cercando di mettermi contro Salvini - ma nella Lega ci sono persone leali” : "Qui si sta giocando a mettere me contro Salvini e la Lega contro il Movimento 5 Stelle quando invece questo governo è nato con un atto di sincerità 'siamo diverse, eravamo avversari, ma per la prima volta nella storia anziché spartirci le poltrone ci siamo messi d'accordo per portare all'approvazione una serie di provvedimenti nell'interesse degli italiani", ha dichiarato Di Maio a L'Aria che tira.Continua a leggere

Niccolò Bettarini parla dell’aggressione subita : “Mi sono trovato in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla” : Niccolò Bettarini racconta l’aggressione subita domenica davanti alla discoteca Old Fashion. “Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato immediatamente in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla”, spiega il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini come riportato da TGCOM. Chi gli stava dando i “buffetti”? Uno dei quattro fermati ...

Due persone sono state avvelenate con una «sostanza sconosciuta» nel sud dell’Inghilterra : Lo scorso fine settimana un uomo e una donna sui quarant’anni sono stati trovati svenuti ad Amesbury, nel sud dell’Inghilterra. La polizia britannica crede che i due siano stati esposti a una «sostanza sconosciuta», su cui sono in corso analisi The post Due persone sono state avvelenate con una «sostanza sconosciuta» nel sud dell’Inghilterra appeared first on Il Post.

È affondato un altro traghetto in Indonesia - sono morte 34 persone : Almeno 34 persone sono morte a causa dell’affondamento di un traghetto al largo della costa del Sulawesi meridionale, una delle province in cui è suddivisa l’isola Indonesiana di Sulawesi. Il portavoce dell’agenzia che si occupa di gestire i disastri in The post È affondato un altro traghetto in Indonesia, sono morte 34 persone appeared first on Il Post.

10 persone di una famiglia sono state trovate impiccate in un negozio di Delhi - in India : Dieci persone sono state trovate impiccate all’interno di un negozio a Delhi, in India, mentre il cadavere di una donna di 70 anni è stato trovato per terra. I morti fanno tutti parte della stessa famiglia: due fratelli, le loro The post 10 persone di una famiglia sono state trovate impiccate in un negozio di Delhi, in India appeared first on Il Post.

Per l'aggressione a Niccolò Bettarini sono state fermate 4 persone : Ci sono 4 ragazzi fermati per l'aggressione a Niccolò Bettarini a Milano. Sono due italiani di 24 e 29 anni e altrettanti albanesi di 23 e 29 anni, accusati di tentato omicidio. Ne dà notizia il sito della Rai. Alcuni di loro hanno precedenti penali. "Li ho riconosciuti, tre di loro sembravano drogati, hanno 30-40 anni, uno aveva gli occhi azzurri. Spero che in galera ci stiano anni", aveva detto un amico di ...

